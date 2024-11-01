Уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК із 1 січня — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК із 1 січня Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК із 1 січня

Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу систему медико-соціальної експертизи та створить натомість цифровізовану систему на базі провідних лікарень.

«Ми повністю поділяємо невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК. Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах. Людина, яка живе з порушеннями функціональності, повинна отримати від держави підтримку, що дозволить їй нормально жити, працювати і бути повністю інтегрованою в життя суспільства. Це має робитися у зручний для людини і прозорий спосіб. Закріплена у проєкті закону реформа МСЕК — перший і ключовий етап втілення цього бачення», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Замість поняття «медико-соціальна експертиза» законопроєкт вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи.»

Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2025 року замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів. Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

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Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта.

Зазначається, що нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.

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«Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо», — відзначають в МОЗ.

Законопроєкт передбачає ще цілу низку потрібних змін, зокрема: не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК), направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи. До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта; визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні. Також передбачено механізми оскарження рішень команд.

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Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.

Законопроєкт, розроблений МОЗ, закладає основи оцінювання повсякденного функціонування. Подальший шлях пацієнта після проведення медичного оцінювання відбуватиметься відповідно до змін, що будуть впроваджені в соціальній, освітній сферах, сфері зайнятості та передбачатимуть механізми отримання необхідних послуг.

Довідка Finance.ua:

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО по ситуації з медико-соціальними експертними комісіями і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності.

Укрінформ За матеріалами:

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