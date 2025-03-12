Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК

Казна та Політика
64
Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, триває. Але вже зараз є позитивні результати.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що провів нараду з міністром охорони здоров’я, міністром соціальної політики, представниками Мінекономіки та директором Держслужби зайнятості.
Читайте також
«Заслухали МОЗ щодо виконаної роботи у своєму напрямку. Замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучені понад 1400 експертних команд із 6,6 тисяч медпрацівників усіх необхідних спеціальностей. Завдяки цифровізації процесу в пацієнтів тепер немає необхідності збирати велику кількість довідок від різних лікарів», — написав Шмигаль.
Прем’єр додав, що за підсумками наради визначили відповідальних за подальшу координацію реформи.
Читайте також
Зокрема, тепер у Мінсоцполітики мають напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати «широкі можливості для реабілітації та самореалізації».
Нагадаємо, восени 2024 року на тлі гучних корупційних скандалів президент Володимир Зеленський наказав ліквідувати всі МСЕК з 31 грудня 2024 року. У Раді розповідали, чи зможуть лікарі з МСЕК працювати у новій структурі.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems