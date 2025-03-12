Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК — Finance.ua

Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, триває. Але вже зараз є позитивні результати.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що провів нараду з міністром охорони здоров’я, міністром соціальної політики, представниками Мінекономіки та директором Держслужби зайнятості.
«Заслухали МОЗ щодо виконаної роботи у своєму напрямку. Замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучені понад 1400 експертних команд із 6,6 тисяч медпрацівників усіх необхідних спеціальностей. Завдяки цифровізації процесу в пацієнтів тепер немає необхідності збирати велику кількість довідок від різних лікарів», — написав Шмигаль.
Прем’єр додав, що за підсумками наради визначили відповідальних за подальшу координацію реформи.
Зокрема, тепер у Мінсоцполітики мають напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати «широкі можливості для реабілітації та самореалізації».
Нагадаємо, восени 2024 року на тлі гучних корупційних скандалів президент Володимир Зеленський наказав ліквідувати всі МСЕК з 31 грудня 2024 року. У Раді розповідали, чи зможуть лікарі з МСЕК працювати у новій структурі.
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