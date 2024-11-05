АРМА виявило перші активи фігурантів справ про зловживання у МСЕК — Finance.ua
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АРМА виявило перші активи фігурантів справ про зловживання у МСЕК

Казна та Політика
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АРМА виявило перші активи фігурантів справ про зловживання у МСЕК
АРМА виявило перші активи фігурантів справ про зловживання у МСЕК
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів кримінальних проваджень про зловживання у МСЕК.
Про це в Телеграмі повідомила голова Нацагентства Олена Дума.
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За словами Думи, Нацагентство залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем. Зокрема, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання статусу людини з інвалідністю особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.
Працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення. Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу.
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Крім того, інспектори АРМА виявили корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
Зазначається, що велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами саме під час повномасштабної війни РФ проти України та оформлена на близьких їм осіб.
Інформацію про виявлені активи вже передано до відповідних правоохоронних органів.
За матеріалами:
Укрінформ
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