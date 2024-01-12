Відстрочка від мобілізації через інвалідність батьків: юрист пояснив головний нюанс — Finance.ua

Відстрочка від мобілізації через інвалідність батьків: юрист пояснив головний нюанс Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Деякі військовозобов'язані в Україні можуть отримати відстрочку, зокрема, якщо мають батьків з інвалідністю.

Це пояснив юрист Андрій Топчій.

Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають мобілізації особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Тобто, військовозобов'язаний має право на відстрочку від мобілізації, якщо більше ніхто не може доглядати його близьких родичів з інвалідністю, наприклаж братів чи сестер.

Водночас юрист пояснив, що право на виїзд мають особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка).

Право на виїзд

Особа має право на виїзд, якщо має батька або матір з інвалідністю і проживає з ними за однією адресою. Для перетину кордону потрібне:

свідоцтво про народження військовозобов'язаного;

пенсійне посвідчення інваліда;

паспорти зі спільною адресою реєстрації.

Також останнім часом на кордоні вимагають відстрочку з ТЦК, проставлену у відповідному військово-обліковому документі.

УНІАН За матеріалами:

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