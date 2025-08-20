США продає зброю для України з націнкою 10% — Finance.ua
укр
США продає зброю для України з націнкою 10%

Світ
США продає зброю для України з націнкою 10%
США продає зброю для України з націнкою 10%, hashtelegraph.com
Сполучені Штати спочатку продають зброю Європі, потім її перепродують Україні з націнкою в розмірі 10%.
Зароблені США гроші можуть частково піти на оплату гарантій безпеки України. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox News.
Міністр відповів на запитання журналістки про те, скільки американські платники податків заплатять за можливу повітряну підтримку Києва, яку президент Дональд Трамп запропонував як гарантії безпеки для України.
Читайте також
У цьому питанні, за словами міністра, Трамп зараз проявляє велику пильність.
«Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. Президент Трамп бере 10% націнку. Можливо, саме ці 10% і покриють витрати на повітряне прикриття», — пояснив глава Мінфіну.
За його словами, від самого початку другого терміну Трампа він відстоював ідею економічного партнерства з Україною, а не безоплатну передачу їй американських озброєнь.
Нагадаємо, у липні Конгрес США переважною більшістю схвалив продовження відправки військової допомоги Україні. Водночас конгресвумен від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін хотіла прибрати витрати на підтримку України з бюджету Пентагону на 2026 рік.
ЗМІ також писали про плани Дональда Трампа продавати американську зброю ЄС і доставляти її в Україну. Йшлося про ракети малої дальності, снаряди до гаубиць і ракети класу «повітря-повітря».
За матеріалами:
Фокус
