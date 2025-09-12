0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Громадянам Китаю заборонили працювати в NASA

Світ
29
Громадянам Китаю заборонили працювати в NASA
Громадянам Китаю заборонили працювати в NASA
NASA обмежило доступ для всіх громадян Китаю до своїх об’єктів та матеріалів. Раніше в космічне управління могли працевлаштуватися лише ті громадяни Китаю, які мали візи США.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Громадянам Китаю з візами США, які працювали в NASA, відмовили у доступі до систем даних агентства та в участі в зустрічах 5 вересня. Вони більше не зможуть працювати як підрядники, аспіранти або університетські науковці.
Читайте також
Таке рішення, ймовірно, повʼязане з «другими космічними перегонами».
«Китайці хочуть повернутися на Місяць раніше за нас. Цього не станеться. Америка лідирувала в космосі в минулому, і ми продовжуватимемо лідирувати в космосі в майбутньому», — заявив виконувач обов’язків адміністратора NASA Шон Даффі.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems