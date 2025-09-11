Мозковий чип Neuralink отримали вже понад десяток людей по всьому світу Сьогодні 03:50 — Світ

Мозковий чип Neuralink отримали 12 людей по всьому світу. Такі дані повідомила компанія Ілона Маска.

Про це пише Reuters.

За останні місяці кількість людей, які отримали чип, суттєво зросла. Ще у червні 2025 року було відомо, що чипи Neuralink мали 7 людей з важким паралічем. Тобто за 3 місяці кількість зросла на 5 людей.

Мозковий чип Neuralink допомагає людям з паралічем керувати цифровими та фізичними інструментами силою думки.

Загалом пацієнти користувалися своїми пристроями протягом 2 тис. днів і накопичили понад 15 тис. год використання, повідомила Neuralink.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження дослідження можливостей нейронних інтерфейсів з усіма нашими учасниками», — заявили в Neuralink.

У липні Neuralink заявила, що проводитиме клінічні дослідження у Великій Британії для тестування своїх чіпів, співпрацюючи з лікарнями Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла.

