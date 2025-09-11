0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мозковий чип Neuralink отримали вже понад десяток людей по всьому світу

Світ
13
Мозковий чип Neuralink отримали вже понад десяток людей по всьому світу
Мозковий чип Neuralink отримали вже понад десяток людей по всьому світу
Мозковий чип Neuralink отримали 12 людей по всьому світу. Такі дані повідомила компанія Ілона Маска.
Про це пише Reuters.
За останні місяці кількість людей, які отримали чип, суттєво зросла. Ще у червні 2025 року було відомо, що чипи Neuralink мали 7 людей з важким паралічем. Тобто за 3 місяці кількість зросла на 5 людей.
Мозковий чип Neuralink допомагає людям з паралічем керувати цифровими та фізичними інструментами силою думки.
Читайте також
Загалом пацієнти користувалися своїми пристроями протягом 2 тис. днів і накопичили понад 15 тис. год використання, повідомила Neuralink.
«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження дослідження можливостей нейронних інтерфейсів з усіма нашими учасниками», — заявили в Neuralink.
У липні Neuralink заявила, що проводитиме клінічні дослідження у Великій Британії для тестування своїх чіпів, співпрацюючи з лікарнями Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems