0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 найбільших страхів підприємців у Польщі

Світ
58
5 найбільших страхів підприємців у Польщі
5 найбільших страхів підприємців у Польщі
Бізнес — це часто ризик і справжнє випробування, навіть для досвідчених підприємців. Нове дослідження UCE Research та платформи ePsychologi. pl показало, чого найбільше бояться власники бізнесів у Польщі у 2025 році.
У звіті «Поточні страхи та занепокоєння підприємців 2025 року» зазначається, що респонденти могли обрати до п’яти головних загроз із 29 варіантів.

Страх № 1: інфляція

Майже 40% підприємців назвали інфляцію головним викликом для свого бізнесу. Вона б’є по купівельній спроможності клієнтів і з’їдає прибутки компаній.

Страх № 2: недобросовісні клієнти

36% бізнесменів хвилює ризик залишитися без грошей через несумлінних клієнтів. Для малого та середнього бізнесу це може означати втрату ліквідності або навіть банкрутство.

Страх № 3: соціальні потрясіння

21,4% опитаних бояться страйків та протестів. Такі події здатні паралізувати логістику, створити перебої в постачанні та вдарити по стабільності всієї компанії.

Страх № 4: надмірне спостереження держави

18,2% керівників вважають, що зростання контролю з боку держави може обернутися додатковими витратами та репутаційними ризиками.
Читайте також

Страх № 5: міжнародні конфлікти

14,5% бізнес-лідерів занепокоєні можливим загостренням відносин Польщі з країнами поза ЄС, що несе загрозу для контрактів та операційних витрат.

А чого бояться найменше?

Лише невелика частка керівників бачить небезпеку у розвитку штучного інтелекту (2,4%), кіберзлочинності (2,8%), глобальних конфліктах (3,8%) чи нових пандеміях (3,2%).
Примітно, що лише 2,2% респондентів заявили: вони нічого не бояться.

Довідка Finance.ua:

  • зауважимо, що відкрити бізнес у Польщі можна навіть без польського громадянства. Для ведення діяльності українцю достатньо легально перебувати в країні. Які документи для цього необхідні та про основні етапи створення власної справи у Польщі — читайте тут;
  • як показало дослідження, українці відкривають 6% усіх нових бізнесів у Польщі. А загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих;
  • якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами серед відкритих українцями у Польщі бізнесів є: будівництво, інформація та комунікація, надання інших послуг (зокрема перукарських і косметичних).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems