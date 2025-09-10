5 найбільших страхів підприємців у Польщі Сьогодні 17:38 — Світ

5 найбільших страхів підприємців у Польщі

Бізнес — це часто ризик і справжнє випробування, навіть для досвідчених підприємців. Нове дослідження UCE Research та платформи ePsychologi. pl показало , чого найбільше бояться власники бізнесів у Польщі у 2025 році.

У звіті «Поточні страхи та занепокоєння підприємців 2025 року» зазначається, що респонденти могли обрати до п’яти головних загроз із 29 варіантів.

Страх № 1: інфляція

Майже 40% підприємців назвали інфляцію головним викликом для свого бізнесу. Вона б’є по купівельній спроможності клієнтів і з’їдає прибутки компаній.

Страх № 2: недобросовісні клієнти

36% бізнесменів хвилює ризик залишитися без грошей через несумлінних клієнтів. Для малого та середнього бізнесу це може означати втрату ліквідності або навіть банкрутство.

Страх № 3: соціальні потрясіння

21,4% опитаних бояться страйків та протестів. Такі події здатні паралізувати логістику, створити перебої в постачанні та вдарити по стабільності всієї компанії.

Страх № 4: надмірне спостереження держави

18,2% керівників вважають, що зростання контролю з боку держави може обернутися додатковими витратами та репутаційними ризиками.

Страх № 5: міжнародні конфлікти

14,5% бізнес-лідерів занепокоєні можливим загостренням відносин Польщі з країнами поза ЄС, що несе загрозу для контрактів та операційних витрат.

А чого бояться найменше?

Лише невелика частка керівників бачить небезпеку у розвитку штучного інтелекту (2,4%), кіберзлочинності (2,8%), глобальних конфліктах (3,8%) чи нових пандеміях (3,2%).

Примітно, що лише 2,2% респондентів заявили: вони нічого не бояться.

Довідка Finance.ua:

зауважимо, що відкрити бізнес у Польщі можна навіть без польського громадянства. Для ведення діяльності українцю достатньо легально перебувати в країні. Які документи для цього необхідні та про основні етапи створення власної справи у Польщі — читайте тут;

як показало дослідження, українці відкривають 6% усіх нових бізнесів у Польщі. А загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих;

якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами серед відкритих українцями у Польщі бізнесів є: будівництво, інформація та комунікація, надання інших послуг (зокрема перукарських і косметичних).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.