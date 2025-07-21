Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих — Finance.ua

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Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих

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Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих
Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих
Загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих — частка бізнесів, відкритих після 2022 року.
Попри те, що 45% компаній були створені вже під час війни, на них припадає лише менше ніж 8% загального капіталу.
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У Польщі зареєстровано 29 044 компанії, бенефіціарами яких є громадяни України. При цьому 13 014 бізнесів (тобто майже 45%) українці відкрили вже після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).
За останні 3,5 роки в Польщі було створено 208 251 нову компанію, і 6% з них — з українськими власниками. Пік підприємницької активності припав на 2022 рік, коли українці зареєстрували 4780 компаній, що на третину більше, ніж роком раніше.
Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих
Найчастіше українці обирають для реєстрації аналог українського ТОВ — spółka z o.o. На цю форму припадає 95% бізнесів — це 27 656 компаній.
А ще початку повномасштабної війни українці заснували в Польщі 486 благодійних організацій — це вчетверо більше, ніж до початку повномасштабної.

У яких регіонах Польщі найбільше українського бізнесу

Найбільше компаній, заснованих українцями, зосереджено в трьох воєводствах:
  • Мазовецьке (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній;
  • Малопольське (Краків і регіон) — 3 200;
  • Нижньосілезьке (Вроцлав і область) — 3 019.
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Більшість українських компаній, створених після 2022 року, — малий бізнес. Майже 10 000 із них мають статутний капітал до 10 тис. злотих, тоді як лише 133 компанії — понад 500 тис. злотих.
Також цікаво, що за даними аналітичного центру Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі, у 2024 році українці сплатили до польського бюджету понад 1,65 млрд злотих (близько $414 млн) податків на доходи фізичних та юридичних осіб.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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