Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих — Finance.ua

Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих Сьогодні 17:04 — Світ

Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих

Загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих — частка бізнесів, відкритих після 2022 року.

Попри те, що 45% компаній були створені вже під час війни, на них припадає лише менше ніж 8% загального капіталу.

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Українці відкривають 6% усіх нових бізнесів у Польщі

У Польщі зареєстровано 29 044 компанії, бенефіціарами яких є громадяни України. При цьому 13 014 бізнесів (тобто майже 45%) українці відкрили вже після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

За останні 3,5 роки в Польщі було створено 208 251 нову компанію, і 6% з них — з українськими власниками. Пік підприємницької активності припав на 2022 рік, коли українці зареєстрували 4780 компаній, що на третину більше, ніж роком раніше.

Найчастіше українці обирають для реєстрації аналог українського ТОВ — spółka z o.o. На цю форму припадає 95% бізнесів — це 27 656 компаній.

А ще початку повномасштабної війни українці заснували в Польщі 486 благодійних організацій — це вчетверо більше, ніж до початку повномасштабної.

У яких регіонах Польщі найбільше українського бізнесу

Найбільше компаній, заснованих українцями, зосереджено в трьох воєводствах:

Мазовецьке (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній;

Малопольське (Краків і регіон) — 3 200;

Нижньосілезьке (Вроцлав і область) — 3 019.

Більшість українських компаній, створених після 2022 року, — малий бізнес. Майже 10 000 із них мають статутний капітал до 10 тис. злотих, тоді як лише 133 компанії — понад 500 тис. злотих.

Також цікаво, що за даними аналітичного центру Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі, у 2024 році українці сплатили до польського бюджету понад 1,65 млрд злотих (близько $414 млн) податків на доходи фізичних та юридичних осіб.

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