«Підводні камені» роботи у Польщі за трудовим договором (umowa o pracę) — Finance.ua

«Підводні камені» роботи у Польщі за трудовим договором (umowa o pracę) Сьогодні 14:03 — Світ

«Підводні камені» роботи у Польщі за трудовим договором (umowa o pracę)

У Польщі існує значний попит на працівників з України, особливо в промисловості, логістиці, торгівлі та на сезонних роботах, тож знайти вакансію для себе там досить просто. Проте польський трудовий договір (umowa o pracę) має свої нюанси та «підводні камені». Розповідаємо про них детальніше.

Як йдеться у статті Finance.ua , від 1 січня 2025 року всі іноземці, зокрема українці, можуть працювати в Польщі лише на основі трудового договору (umowa o pracę). Інші форми договорів (umowa zlecenie, umowa o dzieło) для них заборонені. Виключення можливі лише для артистів, тренерів та спортсменів.

Що треба знати про трудовий договір (Umowa o pracę) у Польщі

Це класичний контракт між роботодавцем і працівником, який надає найбільший рівень захисту і соціальних гарантій.

Його переваги:

оплачувана відпустка — від 20 до 26 днів на рік;

оплачувані лікарняні — 75% від зарплати;

можливість отримати іпотечний кредит;

декретна відпустка та виплати для вагітних жінок;

захист від раптового звільнення: роботодавець зобов’язаний повідомити про розірвання договору заздалегідь (1−3 місяці).

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Умови:

мінімальна заробітна плата: Від 1 січня 2025 року становить 4666 злотих брутто на місяць (приблизно 3510 злотих нетто);

обов’язкові умови договору: чітко вказані посада, місце роботи, графік, розмір оплати, дата початку роботи;

робочий тиждень — 40 годин (8 годин на день);

доступ до соціальних пільг, включаючи медичне обслуговування та пенсійні виплати.

«Підводні камені», про які вам варто знати

1. Обов’язковий термін попередження про звільнення (okres wypowiedzenia), який залежить від тривалості роботи у цього роботодавця:

якщо працівник працював менш як 6 місяців — термін попередження становить 2 тижні;

якщо від 6 місяців до 3 років — 1 місяць;

якщо понад 3 роки — 3 місяці.

Тобто, якщо ви хочете піти з роботи, доведеться чекати довго або домовлятися про розірвання «за згодою сторін».

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Також варто знати, що період попередження починається з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому подано заяву про звільнення, тому фактично відпрацьовувати доведеться до кінця місяця плюс термін попередження.

2. Випробувальний термін — час «непевності». Umowa o pracę часто починається з випробувального періоду (na okres próbny), зазвичай до 3 місяців. У цей час звільнити можуть майже без пояснень, і прав у працівників значно менше. Але соціальні гарантії вже діють.

3. Високий рівень соціальних відрахувань (ZUS) зменшує «чисту» зарплату. В Польщі зарплата зазвичай вказується у брутто (до вирахування податків і внесків), а на руки (нетто) працівник отримує меншу суму через обов’язкові соціальні відрахування (внески до ZUS) і податки. Тобто, як ми писали раніше, якщо ви домовилися про зарплату 4666 злотих брутто на місяць, то отримаєте приблизно 3510 злотих нетто, може й менше — залежно від конкретних умов.

Завжди уважно читайте договір перед підписанням, вимагайте його копію і уточнюйте незрозумілі пункти. Якщо є сумніви — краще звернутися до юриста або профспілкової організації. У Польщі це реально допомагає.

Детальніше про умови роботи за кордоном читайте у статті за посиланням.

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