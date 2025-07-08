Сезонні підробітки для студентів і підлітків: які вакансії доступні українцям у Польщі — Finance.ua

Сезонні підробітки для студентів і підлітків: які вакансії доступні українцям у Польщі Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Сезонні підробітки для студентів і підлітків: які вакансії доступні українцям у Польщі

У літній період студенти та підлітки активно шукають сезонну роботу. Для українців, які перебувають у Польщі, доступна низка вакансій, що не вимагають глибокого знання мови або спеціальної кваліфікації.

Як пише in Poland, найчастіше такі підробітки пропонуються у сферах торгівлі, обслуговування, сільського господарства та логістики.

Серед найбільш поширених пропозицій — працевлаштування на складах, у супермаркетах, ресторанах швидкого харчування, а також робота в полі або на фермах.

Нерідко роботодавці шукають додаткових працівників для прибирання готелів, підтримки порядку в туристичних об’єктах або пакування продукції на виробництві.

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«Вакансії такого типу, як правило, не потребують досвіду, а графік дозволяє поєднувати роботу з відпочинком», — сказано в повідомленні.

Працевлаштування підлітків та осіб від 18 років

Для легального працевлаштування підліткам віком від 15 років потрібна згода батьків або опікунів, а також дозвіл від інспекції праці (Państwowa Inspekcja Pracy).

Особи від 18 років можуть працювати без обмежень, але роботодавці зобов’язані укласти з ними письмовий договір.

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Українські громадяни, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть працювати без додаткових дозволів, однак повинні бути зареєстровані у системі PESEL.

Шахраї

Важливо пам’ятати, що влітку активізуються шахрайські схеми з підробленими оголошеннями про роботу.

Експерти радять уникати пропозицій без офіційного договору, без вказаного роботодавця або з вимогою попередньої сплати коштів.

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Надійними залишаються оголошення на офіційних біржах праці (наприклад, praca.gov.pl), у бюро кар’єри при вишах та у перевірених агентствах тимчасового працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

влітку традиційно зростає попит на тимчасову роботу в різних сферах. Це гарна можливість підзаробити, набути нового досвіду або просто змінити обстановку. Аналітики сайту budni.robota.ua підготували добірку актуальних сезонних вакансій;

у Службі зайнятості повідомили, що наразі відкрито 628 вакансій сезонного характеру, а серед охочих 18-річних попрацювати влітку — 123 особи.



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