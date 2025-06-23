Хто у Польщі має право на погодинні відпустки — Finance.ua

Хто у Польщі має право на погодинні відпустки Сьогодні 08:38 — Світ

Хто у Польщі має право на погодинні відпустки

Працівники у Польщі, які виховують дітей до 14 років, можуть скористатися спеціальною оплачуваною відпусткою на догляд за дитиною — dni opieki. Вона надається незалежно від щорічної відпустки і дає можливість батькам проводити час із дітьми без втрати доходу чи відпускних днів.

Про це пише inpoland.net.pl

Що треба знати

За даними Національної інспекції праці Польщі (PIP), працівник має право на 2 дні або 16 годин відпустки на рік (на вибір).

Працівник самостійно вирішує, чи використовувати цю відпустку по годинах або повними днями.

Вибір робиться під час подання першої такої заяви в календарному році — і зберігається до кінця цього року. Виняток: у деяких професіях (наприклад у вчителів) погодинна форма недоступна.

Особливості для вчителів

Для вчителів діють окремі правила, передбачені Хартією вчителя (Karta Nauczyciela). Так, вчителі можуть взяти лише 2 дні доглядової відпустки без можливості розбивки на години. Якщо якесь питання не врегульоване Хартією, застосовується загальний Трудовий кодекс.

Хто може скористатися

Право мають обидва батьки або опікуни, але використати його може лише один з них протягом року.

Якщо один з батьків скористався відпусткою повністю, другий вже не має на неї права в тому ж році.

Невикористані дні або години не переносяться на наступний рік — вони анулюються.

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Для тих, хто працює неповний день

Працівники з частковою зайнятістю також мають право на dni opieki — але в скороченому обсязі. Кількість годин визначається пропорційно до обсягу зайнятості.

Наприклад, працівник на пів ставки отримує 8 годин такої відпустки на рік. Якщо при розрахунку виходить дробове число — воно округлюється до повної години.

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