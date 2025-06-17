Дефіцит кадрів у Польщі: яких працівників шукають найбільше — Finance.ua

Дефіцит кадрів у Польщі: яких працівників шукають найбільше Сьогодні 19:36 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів у Польщі: яких працівників шукають найбільше

У травні ситуація на польському ринку праці залишилася стабільною — індекс барометра пропозицій роботи склав 257,8 пунктів, що майже не відрізняється від квітневого показника (257,9).

Про це повідомили в Департаменті економіки та фінансів Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві, пише inpoland.net

Що означає індекс? Цей індекс показує зміну кількості оголошень про роботу в інтернеті й вказує на те, в якій фазі перебуває ринок праці — ще до появи змін у статистиці безробіття.

Де попит стабільно високий

Фахівці у травні фіксують помітне зростання попиту на робітників фізичної праці, зокрема у галузі будівництва.

Також відносно багато пропозицій роботи в сферах:

туризму,

освіти,

охорони здоров’я.

Крім того, роботодавці почали більше цікавитися працівниками професій, що вимагають точних наук або інженерної освіти, в тому числі IT-професії.

Водночас попит залишився без змін на представників професій, пов’язаних із соціальними та юридичними науками, а також у сфері послуг.

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Де у Польщі найбільше роботи

Найбільше нових оголошень про роботу у травні з’явилося у таких регіонах:

Підляське воєводство,

Люблінське,

Свєнтокшиське.

Натомість скорочення кількості вакансій зафіксовано у:

Любуському воєводстві,

Поморському,

Шльонському.

Нагадаємо, у Польщі з 1 червня 2025 року набули чинності зміни в системі підтримки безробітних. Зокрема вони стосуються індексації допомоги та нових норм щодо виплати допомоги та місця реєстрації.

Польща стала однією з перших країн, яка відкрила двері для українських біженців. Багато з них шукають роботу, щоб мати стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні. Де шукати вакансії в Польщі, скільки там платять різним спеціалістам і на що варто звернути увагу — розповіли у статті Finance.ua.

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