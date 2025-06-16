Працевлаштування українців у Польщі: який відсоток має стабільні умови праці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працевлаштування українців у Польщі: який відсоток має стабільні умови праці

Світ
27
80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільні умови працевлаштування. Попри це лише 13% заявляють, що залишаться в країні після стабілізації ситуації в Україні, згідно зі звітом Gremi Personal.
Причина — труднощі з інтеграцією та упередження, з якими вони стикаються щодня, повідомляє Interia Biznes.
Дослідження проводилося у великих містах та охопило 1560 громадян. Воно показує, що хоча 80% опитаних мають стабільну роботу та перспективу більш тривалого перебування в цій країні, лише 11% почуваються повністю інтегрованими в суспільство.
Респонденти вважають, що бар’єром є не мова, а почуття неприйняття. Половина учасників опитування зізналися, що ніколи чи майже ніколи не контактували з поляками поза роботою, а 69% зазнали приниження чи зневаги.
Лише 18% респондентів вважають, що ЗМІ показують українців у позитивному світлі, 32% сприймають повідомлення ЗМІ як збалансовані, а 26% - як стереотипні.
Читайте також
Майже половина (45,3%) опитаних не знають, чи вони залишаться в Польщі. 17,9% планують повернутися до України, щойно там буде безпечно. Ще 10,4% ставляться до свого перебування у Польщі як до тимчасового.
Тільки 13,2% хочуть залишитись назавжди, навіть якщо війна в Україні закінчиться.
На запитання про те, що змушує їх почуватись у Польщі «як удома», українці найчастіше вказували: почуття стабільності (30,7%), можливість жити із сім’єю (23,6%), коло друзів та звична обстановка (15,1%).
«Це показує, що українці не чекають на привілеї чи громадянство, щоб визнати Польщу своєю країною. Їм потрібні стабільність, почуття прийняття та право бути частиною суспільства — не лише як співробітники, а й як сусіди, клієнти та батьки», — зазначає Даміан Гусман, заступник генерального директора Gremi Personal.
На думку авторів дослідження, міф про мігрантів, які «забирають робочі місця» або «використовують систему», може призвести до масового від’їзду українців з Польщі, а отже до «зростання цін на послуги, зниження конкурентоспроможності та нестачі робочої сили».

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі зареєстровано понад 1,5 млн громадян України, з яких 980 тис. мають статус тимчасового захисту. Проте реальна кількість українців у Польщі може бути значно вищою, ніж вказують офіційні дані;
  • українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільші надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems