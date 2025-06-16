Працевлаштування українців у Польщі: який відсоток має стабільні умови праці — Finance.ua

Працевлаштування українців у Польщі: який відсоток має стабільні умови праці Сьогодні 15:47 — Світ

80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільні умови працевлаштування. Попри це лише 13% заявляють, що залишаться в країні після стабілізації ситуації в Україні, згідно зі звітом Gremi Personal.

Причина — труднощі з інтеграцією та упередження, з якими вони стикаються щодня, повідомляє Interia Biznes.

Дослідження проводилося у великих містах та охопило 1560 громадян. Воно показує, що хоча 80% опитаних мають стабільну роботу та перспективу більш тривалого перебування в цій країні, лише 11% почуваються повністю інтегрованими в суспільство.

Респонденти вважають, що бар’єром є не мова, а почуття неприйняття. Половина учасників опитування зізналися, що ніколи чи майже ніколи не контактували з поляками поза роботою, а 69% зазнали приниження чи зневаги.

Лише 18% респондентів вважають, що ЗМІ показують українців у позитивному світлі, 32% сприймають повідомлення ЗМІ як збалансовані, а 26% - як стереотипні.

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Майже половина (45,3%) опитаних не знають, чи вони залишаться в Польщі. 17,9% планують повернутися до України, щойно там буде безпечно. Ще 10,4% ставляться до свого перебування у Польщі як до тимчасового.

Тільки 13,2% хочуть залишитись назавжди, навіть якщо війна в Україні закінчиться.

На запитання про те, що змушує їх почуватись у Польщі «як удома», українці найчастіше вказували: почуття стабільності (30,7%), можливість жити із сім’єю (23,6%), коло друзів та звична обстановка (15,1%).

«Це показує, що українці не чекають на привілеї чи громадянство, щоб визнати Польщу своєю країною. Їм потрібні стабільність, почуття прийняття та право бути частиною суспільства — не лише як співробітники, а й як сусіди, клієнти та батьки», — зазначає Даміан Гусман, заступник генерального директора Gremi Personal.

На думку авторів дослідження, міф про мігрантів, які «забирають робочі місця» або «використовують систему», може призвести до масового від’їзду українців з Польщі, а отже до «зростання цін на послуги, зниження конкурентоспроможності та нестачі робочої сили».

Довідка Finance.ua:

у Польщі зареєстровано понад 1,5 млн громадян України, з яких 980 тис. мають статус тимчасового захисту. Проте реальна кількість українців у Польщі може бути значно вищою, ніж вказують офіційні дані;

українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільші надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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