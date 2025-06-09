Громадянство в Польщі: з яких країн отримали найбільше — Finance.ua

Громадянство в Польщі: з яких країн отримали найбільше Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Громадянство в Польщі: з яких країн отримали найбільше

Минулого роаку громадянство Польщі отримали всього 14 753 іноземців.

Про це йдеться в даних, що надало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, пише inpoland.net.

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Найбільшу кількість нових громадян становлять українці. І це не дивно з огляду на війну в Україні та тісні соціальні й економічні зв’язки між обома країнами.

Громадянство Польщі у 2024 році отримали:

7460 українців,

5664 білоруси,

716 росіян,

235 в’єтнамців,

103 вірмени.

Польща залишається одним із найпопулярніших напрямків для імміграції у Східній Європі.

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Основні причини — стабільна економіка, доступ до європейського ринку праці та розвинена система підтримки мігрантів.

Нагадаємо, від 1 червня набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців. Згідно з ними, повіти зможуть створювати списки професій, до яких буде призупинено допуск іноземців.

Майже 50% малих і середніх підприємств у Польщі працевлаштовують іноземних працівників. Зокрема велика кількість іноземців працює в таких галузях, як будівництво, торгівля, складське господарство та транспорт.

З червня старости повітів зможуть самостійно визначати перелік професій, за якими буде припинено працевлаштування іноземців. До списків можуть потрапити конкретні професії. Також є можливість повністю обмежити кількість виданих дозволів. Однак, з огляду на рівень безробіття в Польщі, ризик створення таких списків невеликий.

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