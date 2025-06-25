У Польщі стартує експеримент зі скорочення робочого тижня до 4 днів — Finance.ua
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У Польщі стартує експеримент зі скорочення робочого тижня до 4 днів

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Польща розпочинає впровадження експериментальної моделі чотириденного робочого тижня з можливістю збереження повної заробітної плати. Нововведення стартує 30 червня і передбачає гнучкий підхід до організації робочого часу. Про повідомляє INFOR.pl.
Як зазначається, основна мета ініціативи — підвищити якість життя працівників без втрат для бізнесу чи економіки.
Працівникам пропонують альтернативи:
  • перейти на 4-денний робочий тиждень;
  • скоротити тривалість щоденної роботи до 6 годин;
  • або ж отримати більше оплачуваних днів відпустки.
Конкретну модель організації праці компанії зможуть визначати самостійно. Можуть, зокрема, залишити стандартну 5-денку, але компенсувати її додатковими вихідними. Кількість таких вихідних встановлюватиме роботодавець.
Щоб полегшити адаптацію до нової системи, бізнесу та державним установам надаватимуть фінансову підтримку — до 1 млн злотих на організаційні зміни.
Уряд розглядає реформу як частину стратегії боротьби з демографічною кризою. Оскільки Польща — одна з найбільш працездатних країн Європи, однак інтенсивна трудова зайнятість негативно впливає на родинне життя та народжуваність.
Очікується, що скорочення робочого часу дозволить працівникам більше уваги приділяти сім’ї, що, своєю чергою, може сприяти зростанню народжуваності та зміцненню соціальних зв’язків.
Проєкт орієнтований насамперед на громадян Польщі, і, за задумом уряду, має стати відповіддю на сучасні виклики: забезпечення кращого балансу між роботою та особистим життям, зменшення емоційного вигорання та підвищення якості праці. Аналогічні ініціативи вже реалізуються у Франції, Бельгії, Іспанії та країнах Скандинавії.
За матеріалами:
УНН
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