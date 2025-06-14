Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці — Finance.ua

Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці
З початком літа на українському ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій, а також більшується число неповнолітніх, які шукають тимчасову роботу.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
У Службі зайнятості додають, наразі відкрито 628 вакансій сезонного характеру, а серед охочих 18-річних попрацювати влітку — 123 особи.
Кого шукають роботодавці:
- підсобних робітників;
- педагогів-організаторів;
- стюардів (послуги в дорозі);
- плодоовочівників;
- робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Найбільше вакансій спостерігається у сферах сільського господарства, переробної промисловості, туристичних агентствах.
На початку 2025 року у Службі зайнятості було 47 тис. вакансій, а вже станом на 1 червня їхня кількість зросла на 40% — до 66 тисяч.
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Найпомітніше зростання попиту на працівників зафіксовано у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.
Лідери за кількістю сезонних вакансій
За даними ОЛХ, найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:
- будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);
- різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);
- монтажників — 35 тис. грн.
За розміром оплати лідирує Захід України:
- Закарпатська область — 25,5 тис. грн;
- Рівненська — 24,5 тис. грн;
- Київщина — 24 тис. грн;
- Одещина — 22,5 тис. грн.
Як зазначають фахівці Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.
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