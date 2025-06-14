Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці — Finance.ua

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Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці

Особисті фінанси
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Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці
Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці
З початком літа на українському ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій, а також більшується число неповнолітніх, які шукають тимчасову роботу.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
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У Службі зайнятості додають, наразі відкрито 628 вакансій сезонного характеру, а серед охочих 18-річних попрацювати влітку — 123 особи.
Кого шукають роботодавці:
  • підсобних робітників;
  • педагогів-організаторів;
  • стюардів (послуги в дорозі);
  • плодоовочівників;
  • робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Найбільше вакансій спостерігається у сферах сільського господарства, переробної промисловості, туристичних агентствах.
На початку 2025 року у Службі зайнятості було 47 тис. вакансій, а вже станом на 1 червня їхня кількість зросла на 40% — до 66 тисяч.
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Найпомітніше зростання попиту на працівників зафіксовано у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.

Лідери за кількістю сезонних вакансій

За даними ОЛХ, найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:
  • будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);
  • різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);
  • монтажників — 35 тис. грн.
За розміром оплати лідирує Захід України:
  • Закарпатська область — 25,5 тис. грн;
  • Рівненська — 24,5 тис. грн;
  • Київщина — 24 тис. грн;
  • Одещина — 22,5 тис. грн.
Як зазначають фахівці Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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