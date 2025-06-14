Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці — Finance.ua

Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці Сьогодні 14:18 — Особисті фінанси

Кількість сезонних вакансій зростає: кого шукають роботодавці

З початком літа на українському ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій, а також більшується число неповнолітніх, які шукають тимчасову роботу.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Читайте також Топ регіонів і професій для сезонної роботи в Україні

У Службі зайнятості додають, наразі відкрито 628 вакансій сезонного характеру, а серед охочих 18-річних попрацювати влітку — 123 особи.

Кого шукають роботодавці:

підсобних робітників;

педагогів-організаторів;

стюардів (послуги в дорозі);

плодоовочівників;

робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Найбільше вакансій спостерігається у сферах сільського господарства, переробної промисловості, туристичних агентствах.

На початку 2025 року у Службі зайнятості було 47 тис. вакансій, а вже станом на 1 червня їхня кількість зросла на 40% — до 66 тисяч.

Читайте також Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії

Найпомітніше зростання попиту на працівників зафіксовано у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.

Лідери за кількістю сезонних вакансій

За даними ОЛХ, найбільше сезонних пропозицій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи». Тут шукають:

будівельників — із медіанною зарплатою 37,5 тис. грн (це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій);

(це найвищий показник серед усіх сезонних вакансій); різноробочих — 21 тис. грн (найбільше оголошень);

(найбільше оголошень); монтажників — 35 тис. грн.

За розміром оплати лідирує Захід України:

Закарпатська область — 25,5 тис. грн ;

; Рівненська — 24,5 тис. грн ;

; Київщина — 24 тис. грн ;

; Одещина — 22,5 тис. грн.

Як зазначають фахівці Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.