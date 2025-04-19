На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес — Finance.ua
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На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

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На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес
На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес
Чимало українців шукають роботу в Польщі, навіть якщо не планують переїжджати назовсім. А хтось відкриває власний бізнес або філії існуючої компанії для міжнародної експансії. Згідно з дослідженнями, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.
Розповідаємо, який бізнес найпопулярніший серед українців і на чому наші громадяни заробляють.

Який бізнес ведуть українці

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal, у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%, що є дуже високим показником. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% належать саме українцям.
Якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами є:
  • будівництво — 23%;
  • інформація та комунікація — 18%;
  • надання інших послуг — 13% (зокрема перукарських і косметичних).
На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес
Значну частку в бізнес-середовищі займають нові назви, оскільки українці, переїжджаючи в Польщу, обирають шлях самозайнятості, а не офіційного працевлаштування. Вони реєструють ФОП або юридичну особу, розвиваючи власну справу з нуля. Проте в польських містах можна побачити чимало знайомих найменувань, бо українці поширюють діяльність за кордоном.
Такі бізнеси займають нішу закладів харчування, сфери послуг та ритейлу. В Польщі успішно відкрили:
  • відділення «Нової пошти»;
  • онлайн-магазин косметики MakeUp;
  • відділення Rozetka;
  • пекарні «Львівські круасани»;
  • бари «П'яна Вишня»;
  • заклади мережі рибних ресторанів «Чорноморка»;
  • кав’ярні Dobro & Dobro Café;
  • заклади мережі ресторанів грузинської кухні Gaga;
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  • магазини мережі «Галя Балувана»;
  • салони краси G. Bar;
  • сервіс швидкої поліграфії Four Zeroes;
  • магазини харчових продуктів BestMarket;
  • мережу медичних лабораторій Lab24;
  • стримінговий сервіс Megogo;
  • приватні музичні школи Muzyka-Muzyka.
За матеріалами:
Novyny.live
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