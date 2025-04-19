На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес Сьогодні 08:32 — Світ

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

Чимало українців шукають роботу в Польщі, навіть якщо не планують переїжджати назовсім. А хтось відкриває власний бізнес або філії існуючої компанії для міжнародної експансії. Згідно з дослідженнями, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.

Розповідаємо, який бізнес найпопулярніший серед українців і на чому наші громадяни заробляють.

Який бізнес ведуть українці

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal , у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%, що є дуже високим показником. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% належать саме українцям.

Якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами є:

будівництво — 23%;

інформація та комунікація — 18%;

надання інших послуг — 13% (зокрема перукарських і косметичних).

Значну частку в бізнес-середовищі займають нові назви, оскільки українці, переїжджаючи в Польщу, обирають шлях самозайнятості, а не офіційного працевлаштування. Вони реєструють ФОП або юридичну особу, розвиваючи власну справу з нуля. Проте в польських містах можна побачити чимало знайомих найменувань, бо українці поширюють діяльність за кордоном.

Такі бізнеси займають нішу закладів харчування, сфери послуг та ритейлу. В Польщі успішно відкрили:

відділення «Нової пошти»;

онлайн-магазин косметики MakeUp;

відділення Rozetka;

пекарні «Львівські круасани»;

бари «П'яна Вишня»;

заклади мережі рибних ресторанів «Чорноморка»;

кав’ярні Dobro & Dobro Café;

заклади мережі ресторанів грузинської кухні Gaga;

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магазини мережі «Галя Балувана»;

салони краси G. Bar;

сервіс швидкої поліграфії Four Zeroes;

магазини харчових продуктів BestMarket;

мережу медичних лабораторій Lab24;

стримінговий сервіс Megogo;

приватні музичні школи Muzyka-Muzyka.

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