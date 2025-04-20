Скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вас вважали заможним — Finance.ua
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Скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вас вважали заможним

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Скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вас вважали заможним
Скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вас вважали заможним
У Польщі не потрібно заробляти мільйони, щоб оточуючі вважали вас багатою людиною. У деяких гмінах поріг багатсва оцінюється кількома тисячами злотих.
Про це свідчить дослідження Business Insider Polska.
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Фахівці проаналізували дані в усіх 2477 гмінах країни за жовтень 2024 року.
Поріг багатства розрахували за методом німецьких економістів — відносно багатим вважається той, хто отримує понад 250% місцевої медіанної зарплати.

Скільки потрібно заробляти для статусу багатого

Якщо брати середній показник по країні, то для «багатсва» самотній особі достатньо заробляти 12,5 тисячі злотих на руки на місяць, парі — 18,7 тисячі злотих нетто на місяць, сім’ї з однією дитиною — 22,5 тисячі злотих нетто на місяць.
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Наприклад, для сім’ї з чотирма дітьми поріг багатства становить 33 700 злотих на руки на місяць.
Однак зарплати в Польщі досить відрізняються в залежності від регіону.

Як впливає місце проживання

Наприклад, у деяких гмінах чистого доходу у розмірі 9,3 тисячі злотих на місяць достатньо, щоб самотня людина вважалася заможною. Водночас у Варшаві ця зарплата є середньою.
Настільки істотна різниця існує не лише між маленькими населеними пунктами та великими містами. Іноді велика різниця в доходах фіксується вже на відстані кількох десятків кілометрів.
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Наприклад, у Відєві Любуського воєводства можна бути багатим із зарплатою 9700 злотих, але в Єжмановій (Нижня Сілезія), такої ж суми не вистачає навіть для того, щоб називатися вищим середнім класом.
Автори дослідження зазначають, що поняття багатства є відносним і залежить від місцевого контексту.
Сума 10 тисяч злотих у великому місті і в маленькому містечку — це абсолютно різні суми з точки зору купівельної спроможності.
Зрештою, багатство залежить не лише від суми на банківському рахунку, а й від місця проживання.
За матеріалами:
inpoland
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