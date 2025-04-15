У Польщі почали частіше брати кредити на житло (які відсотки) — Finance.ua
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У Польщі почали частіше брати кредити на житло (які відсотки)

Кредит&Депозит
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У Польщі почали частіше брати кредити на житло (які відсотки)
У Польщі почали частіше брати кредити на житло (які відсотки)
В Польщі банки почали переглядати умови іпотечного кредитування, а кредитоспроможність громадян Польщі зростає. Про це пише Іnpoland.
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Хоча Рада з монетарної політики Польщі (RPP) ще не ухвалила рішення щодо зниження основної процентної ставки, на фінансовому ринку вже спостерігаються помітні зміни.
Як повідомляє головний аналітик компанії Hreit Бартош Турек, ринок завчасно реагує на сигнали про можливе пом’якшення грошово-кредитної політики. Зміна риторики з боку членів RPP спричинила зниження ринкових ставок, що, у свою чергу, вплинуло на умови банківських пропозицій.
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Які ставки

На сьогодні кілька банків уже пропонують іпотечні кредити з процентною ставкою нижче 7%. Це дозволяє збільшити суму доступного фінансування для позичальників.
За оцінками Hreit, сім’я з трьох осіб із двома середніми доходами наразі може розраховувати на кредит у розмірі близько 764 000 злотих — на понад 7 000 злотих більше, ніж місяць тому.
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Прогнози

Фінансові аналітики очікують, що перше зниження ставок може відбутися вже в травні, а наступне — в червні. У разі реалізації таких сценаріїв доступність кредитів може зрости ще більше. Прогнозується, що до кінця року середній щомісячний внесок за іпотекою може зменшитися приблизно на 15%.
Однак, разом із позитивними перспективами для позичальників, очікується також зниження відсоткових ставок за депозитами, що може зменшити привабливість банківських заощаджень для вкладників.

Депозити в банках

Експерти зазначають, що остаточні зміни на ринку залежатимуть від наступних рішень Ради з монетарної політики, а також від загального стану економіки. Але вже зараз можна спостерігати тенденцію до відновлення доступності іпотечного кредитування, що, ймовірно, пожвавить ринок нерухомості.
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Нагадаємо, у грудні 2024 року річне зростання витрат на оренду житла в Польщі склало 4%. Це менше, ніж інфляція (4,8%), а також менше, ніж зростання зарплат.
Середня зарплата у 2024 році зросла на 9,8%, а мінімальна зарплатня у Польщі — на цілих 19%.
На практиці це означало реальне зниження витрат на оренду житла по відношенню до доходів.
Але кількість квартир, доступних для оренди, значно зменшилася. У 4 кварталі 2024 року на ринку було 60 800 унікальних оголошень про оренду, що на 30% менше, ніж роком раніше.
У 4 кварталі 2024 року оренда малих і середніх квартир подорожчала в середньому на 3,4 — 3,8%, а великих — на цілих 6,4%. Найбільше зростання було зафіксовано в Бидгощі (16%), Торуні (13%) і Катовіце (10%).
У більшості міст Польщі оренда все ще залишається дешевшим варіантом. У Кракові виплата кредиту на квартиру без власного внеску на цілих 67 відсотків перевищує орендну плату. Навіть після потенційного зниження відсоткових ставок на 2 відсоткові пункти різниця становитиме 35%. У середньому в 17 містах, де проводилося дослідження, ця різниця становить 42%, а після зниження вона все одно становитиме 15%.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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