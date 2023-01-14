Як відкрити власний бізнес у Польщі: алгоритм дій — Finance.ua

Як відкрити власний бізнес у Польщі: алгоритм дій Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

Як відкрити власний бізнес у Польщі: алгоритм дій

Відкрити бізнес у Польщі можна навіть без польського громадянства. Для ведення діяльності українцю достатньо легально перебувати в країні. Які документи для цього необхідні та про основні етапи створення власної справи у Польщі — читайте далі.

Хто може відкрити власну справу у Польщі? Створити бізнес будь-якої організаційно-правової форми на тих самих умовах, що і громадянин Польщі може українець, який легально перебуває у Польщі та має податковий ідентифікаційний номер PESEL.

Підстави для легального перебування у Польщі

Для легального перебування необхідно мати один з цих документів:

оформлений статус тимчасового захисту (для українців, які прибули у державу після 24 лютого 2022 року);

дійсний дозвіл на проживання;



Карту поляка, на підставі якої, ви легально виїхали з України після 24 лютого 2022 року і прибули до Польщі та заявили про намір залишитись в країні;



штамп у проїзному документі, який підтверджує, що особою було розпочату процедуру оформлення документів для легального перебування у Польщі.



Номер PESEL та довірений профіль

Щоб оформити номер PESEL необхідно подати відповідну заяву до будь-якого управління гміни у Польщі.

Важливо! Українцю, який планує вести підприємницьку діяльність, при отриманні PESEL необхідно створити довірений профіль. Для цього до заяви на PESEL треба додати електронну адресу, номер мобільного телефону, згоду на внесення інформації до реєстру контактних даних фізичних осіб та згоду на підтвердження довіреного профілю.

Довірений профіль оформлюється безкоштовно і дозволяє підтверджувати свою особу та підписувати електронні документи при взаємодії з державними установами Польщі.

Саме завдяки довіреному профілю можна зареєструвати бізнес онлайн на порталі CEIDG (Центральному реєстрі підприємницької діяльності).

Які бувають форми власності підприємств у Польщі

У Польщі для своєї справи можна обрати одну з форм власності:

Приватне підприємство (аналог ФОП в Україні) є найпростішою формую власності. До переваг відносяться: безкоштовна реєстрація, відсутність суми обов’язкового капіталу, підприємець має право обрати форму оподаткування та у деяких випадках можна не платити ПДВ. Якщо доходи не перевищують 2 млн євро, то можна вести спрощений облік.

(аналог ФОП в Україні) є найпростішою формую власності. До переваг відносяться: безкоштовна реєстрація, відсутність суми обов’язкового капіталу, підприємець має право обрати форму оподаткування та у деяких випадках можна не платити ПДВ. Якщо доходи не перевищують 2 млн євро, то можна вести спрощений облік. Товариство з обмеженою відповідальністю створюється декількома акціонерами. Мінімальна сума статутного капіталу становить 5000 злотих. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язання компанії, однак вони обмежені сумою їх внесків.



створюється декількома акціонерами. Мінімальна сума статутного капіталу становить 5000 злотих. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язання компанії, однак вони обмежені сумою їх внесків. Акціонерне товариство також створюється декількома особами, статутний капітал від 100 000 злотих. Дана форма власності притаманна великим компаніям. Такий бізнес не можна зареєструвати онлайн, необхідно мати нотаріальне засвідчення.



також створюється декількома особами, статутний капітал від 100 000 злотих. Дана форма власності притаманна великим компаніям. Такий бізнес не можна зареєструвати онлайн, необхідно мати нотаріальне засвідчення. Цивільне товариство може бути засноване підприємцями чи компаніями. Це не окрема юридична особа, а певний договір, що укладається між учасниками товариства. До переваг належать: простота реєстрації і можливість обрати спрощену систему оподаткування та звітності. Також тут відсутній мінімальний стартовий капітал. Пізніше цивільне товариство можна перереєструвати у компанію з іншою формою власності.



Що потрібно для реєстрації ФОП

ФОП реєструють в CEIDG, тобто у Центральному реєстрі підприємницької діяльності — це електронний реєстр приватних підприємців Польщі. У своєму особистому кабінеті на порталі підприємця можна створити компанію, змінити дані, призупинити, відновити чи закрити власну справу. Реєстрація компанії може зайняти до 30 днів, але зазвичай документ надходить впродовж 7 днів. Для реєстрації онлайн Вам знадобиться номер PESEL і довірений профіль. Також ФОП можна зареєструвати в управлінні гміни.

Як зареєструвати бізнес в Національному судовому реєстрі? Інші підприємства реєструють у KRS, тобто у Національному судовому реєстрі. Реєстрація також може бути проведена онлайн — в системі S24 або через портал PRS.Підприємець створює у системі власний обліковий запис та підтверджує його за допомогою довіреного профілю або довіреного кваліфікованого підпису. Реєстрація відбувається на підставі дозволу на проживання у Польщі.

Детальна інструкція реєстрації бізнесу у Польщі

1 етап — обрати форму власності підприємства. В залежності від виду майбутньої діяльності оберіть одну з форм власності;

2 етап — підготовка статуту та статутного капіталу. Статутний капітал не потрібен, якщо Ви реєструєтесь, як приватний підприємець. Для інших форм власності мінімальна сума капіталу фірми — 5 000 злотих, обмеження щодо максимальної суми відсутні. Вартість реєстрації розраховується в залежності від розміру статутного капіталу (чим він більший, тим дорожче);

3 етап — заява на реєстрацію в обліку господарської діяльності. Компанія офіційно стає юридичною особою, коли у Національному судовому реєстрі з’являється відповідний запис;

4 етап — номер REGON. Бізнес не зможе працювати законно без номера REGON. Приватний підприємець може оформити його онлайн. При реєстрації підприємств інших форм власності — подайте заяву у своєму муніципалітеті або найближчому відділенні статистичного управління;

5 етап — банківський рахунок. Відкрити рахунок на ім’я компанії можна у будь-якому банку;

6 етап — реєстрація у Державній казначейській службі. Необхідно пройти цей етап до отримання перших грошей на рахунок Вашого підприємства;

7 етап — податковий номер NIPЩоб оформити податковий номер NIP зверніться до податкової інспекції;

8 етап — реєстрація, як платника ПДВ. Цей етап можна пропустити компаніям, які за рік продають товарів на суму, меншу ніж 150 000 злотих, або приватним підприємцям, які надають послуги, звільнені від ПДВ. Для реєстрації необхідно написати відповідну заяву у податкову;

9 етап — страхування компанії. Для страхування бізнесу необхідно подати заяву до Установи соціального страхування;

10 етап — виготовлення фірмової печатки. На ній мають бути розміщені повна назва компанії, контакти та реєстраційний номер.

Якщо підприємець втрачає підстави для легального перебування у Польщі, його бізнес виключають з реєстру.

Корисні контакти

Питання стосовно реєстрації ФОП в CEIDG можна поставити за контактними номерами 801 055 088 або 22 765 67 32. Консультації про онлайн-реєстрацію товариств та товариств з обмеженою відповідальністю можна отримати за номером (71) 748 96 00. Після набору номера телефону, виберіть 4 (Електронний доступ до реєстраційних судів). Або надішліть запит на електронну адресу: s24@gdansk.sa.gov.pl. На питання стосовно страхування можна отримати відповіді:

• у кол-центрі ZUS за телефоном 22 560 16 00 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора);

• через форму;

• електронною поштою: cot@zus.pl;

• через Skype: zus_centrum_obslugi_tel. Стосовно системи оподаткування звертайтесь до Державної податкової інформаційної служби за телефонами:

• 22 330 03 30 (з мобільних телефонів);

• 801 055 055 (зі стаціонарних телефонів);

• +48 22 330 03 30 (з-за кордону).

Також багато корисної інформації для майбутніх підприємців зібрано у Довідковому центрі Biznes.gov.pl.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.