Дефіцит аграрної торгівлі США сягнув рекорду через зростання імпорту

Світ
15
Дефіцит аграрної торгівлі США у липні зріс до історичного максимуму, оскільки імпорт сільськогосподарських товарів випередив експорт на 4,97 млрд доларів. Це на 9% більше, ніж торік, і є найбільшим розривом за місячними показниками з моменту ведення обліку.
Про це пише Bloomberg.
За перші сім місяців 2025 року дефіцит аграрного сектору досяг безпрецедентних 33,6 млрд доларів, що значно перевищує торішні обсяги. Імпорт сільгосппродукції зріс на майже 8% і склав понад 132 млрд доларів, тоді як експорт знизився на 1,3% до 98,8 млрд доларів, свідчать дані Міністерства сільського господарства США.
Основними чинниками стали обмежені можливості розширення виробництва культур та тваринництва всередині країни, посилення конкуренції на світових ринках та зростання попиту американців на імпортні продукти. Водночас торгівельні війни адміністрації Дональда Трампа вплинули на географію поставок: Китай, найбільший світовий імпортер аграрної продукції, дедалі активніше звертається до Бразилії, зменшуючи закупівлі в США.
Зміни також спричинені перероблюванням більшої частини врожаю всередині країни для виробництва біопалива, що знижує експортні надлишки. Новий раунд американських тарифів, який набрав чинності в серпні, додався до обмежень, введених ще у квітні, і може посилити тиск на сектор.
Букви
