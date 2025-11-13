0 800 307 555
Що не можна робити в аеропорту

Світ
132
В Аеропорту навіть дрібна помилка чи невдалий жарт можуть закінчитись проблемами, затримкою або навіть відмовою в польоті.
Розкажемо про ситації, яких варто уникати, пише 24tv.ua, посилаючись на globustourniko.

Що не можна робити

Жартувати про бомби чи зброю
Навіть якщо ви просто пожартували на тему безпеки, наприклад, про вибухівку або зброю — це може сприйматися як потенційна загроза. У США та Європі подібні вислови автоматично викликають перевірку служби безпеки, а в деяких країнах навіть затримання.
Запізнення на реєстрацію
Більшість авіакомпаній закривають реєстрацію за 40 — 60 хвилин до вильоту. Якщо приїхати пізніше, шанс сісти на літак майже нульовий — навіть якщо він ще стоїть біля термінала.
Залишати багаж без нагляду
Якщо ви залишите валізу навіть на кілька хвилин — охорона може розцінити її як підозрілий предмет. У деяких аеропортах автоматично викликають поліцію або службу вибухотехніків.
Ігнорувати оголошення
Багато пасажирів пропускають важливі повідомлення через навушники або шум у залі очікування. Проте саме з гучномовця часто оголошують зміну гейту чи затримку рейсу.
Конфліктувати із персоналом
Суперечки з працівниками безпеки чи стюардесами можуть обернутися забороною на посадку, штрафом або внесенням у «чорний список» пасажирів.
Раніше ми писали, одразу кілька польських летовищ втрачають популярні маршрути. Найбільші європейські лоукостери — Ryanair та Wizz Air — оголосили про скасування чотирьох міжнародних рейсів.
Авіакомпанії пояснюють рішення тим, що взимку попит на деякі міжнародні напрямки суттєво падає. З цієї причини частина рейсів буде переглянута або тимчасово заморожена.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua

