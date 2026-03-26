0 800 307 555
укр
Європарламент схвалив торговельну угоду між ЄС і США

Світ
Європейський парламент 26 березня схвалив торговельну угоду зі США, усунувши одну з ключових перешкод для її реалізації після тривалих затримок. Угода передбачає скасування мит на американські промислові товари, а також встановлення граничної ставки на рівні 15% для більшості товарів з ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg.

Спроба стабілізувати трансатлантичну торгівлю

Схвалення угоди розглядається як крок до зниження напруження у трансатлантичних відносинах. Раніше США посилювали тиск на Євросоюз із вимогою імплементувати домовленості, досягнуті ще минулого літа.
Втім, європейські законодавці неодноразово відкладали ратифікацію. Причинами стали, зокрема, заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією, а також рішення Верховного суду США, який визнав недійсними глобальні тарифні заходи Вашингтона.
Наступним етапом стануть переговори між Європарламентом і державами-членами щодо фінального тексту угоди.

Невизначеність із тарифами США

Європейський Союз також очікує подальших дій від США. Зокрема, йдеться про можливість перегляду 15% тарифної ставки, погодженої під час попередніх домовленостей між президентом США Дональд Трамп та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Нещодавно США розпочали нові торговельні розслідування щодо ключових партнерів, зокрема ЄС і Китаю. Такі перевірки можуть тривати кілька місяців і потенційно призвести до нових обмежень.
Окремим питанням залишається зниження 50% мита на сотні товарів, що містять сталь і алюміній. Це питання залишається одним із головних джерел напруження у відносинах.
У разі нового загострення торговельних відносин окремі країни ЄС вже розглядають варіанти відповіді. Зокрема, Німеччина аналізує можливість тиску на США через обмеження щодо американських технологічних компаній або сектору штучного інтелекту.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄССШАМитоТарифи
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems