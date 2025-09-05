США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, котрі межують з росією — FT
Минулого тижня посадовці Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.
Про це пише Financial Times.
Йдеться про програму, за якою з 2018 по 2022 рік у регіон скерували 1,6 млрд доларів. Водночас програма Foreign Military Financing, що дозволяє купувати великі озброєння, зберігається.
Цей крок відповідає зусиллям Дональда Трампа стосовно «переоцінки та переорієнтації» іноземної допомоги і має спонукати європейські країни збільшити власні витрати на оборону.
Точна сума скасованого фінансування не відома, втім, мова може йти про сотні мільйонів доларів.
За даними FT, рішення пов’язане з політикою радника Пентагону Елбріджа Колбі, котрий прагне переорієнтувати ресурси на Індо-Тихоокеанський регіон і стримування Китаю.
Зауважується, що європейські урядовці були вражені цим повідомленням і нині намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона.
