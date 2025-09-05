0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, котрі межують з росією — FT

Світ
20
Минулого тижня посадовці Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.
Про це пише Financial Times.
Йдеться про програму, за якою з 2018 по 2022 рік у регіон скерували 1,6 млрд доларів. Водночас програма Foreign Military Financing, що дозволяє купувати великі озброєння, зберігається.
Читайте також
Цей крок відповідає зусиллям Дональда Трампа стосовно «переоцінки та переорієнтації» іноземної допомоги і має спонукати європейські країни збільшити власні витрати на оборону.
Точна сума скасованого фінансування не відома, втім, мова може йти про сотні мільйонів доларів.
За даними FT, рішення пов’язане з політикою радника Пентагону Елбріджа Колбі, котрий прагне переорієнтувати ресурси на Індо-Тихоокеанський регіон і стримування Китаю.
Зауважується, що європейські урядовці були вражені цим повідомленням і нині намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems