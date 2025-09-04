Європа розділилась на три табори щодо безпекових гарантій для України, — FT Сьогодні 20:12

Країни-члени «Коаліції рішучих» розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, які також передбачають розгортання військ на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела FT.

За словами двох осіб, ознайомлених з обговореннями, коаліція приблизно поділена на три групи.

Одна група готова розгорнути війська на території України, наприклад Британія; інша виступає проти цього, наприклад Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилась.

Водночас анонімний посадовець Єлисейського палацу заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

«Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов’язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої», — сказав чиновник.

Нагадаємо, 4 вересня в Парижі відбудеться зустріч лідерів «Коаліції рішучих», на якій обговорять гарантії безпеки для України. Після саміту запланована телефонна розмова лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон в рамках безпекових гарантій для України розглядає надання підтримки у повітрі, однак про розгортання військ США не йдеться.

Як відомо, в «Коаліцію рішучих» входить близько тридцяти переважно європейських країн, які готові підтримати ЗСУ і розгорнути війська в Україні після мирної угоди з Москвою.

