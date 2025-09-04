Золото оновлює рекорди і стає «тихою гаванню» для інвесторів Сьогодні 20:02

Золото оновлює рекорди і стає «тихою гаванню» для інвесторів

Золото продовжує зростати, встановлюючи нові рекорди на тлі послаблення долара та очікувань зниження ставок у США.

У вівторок спотова ціна досягла максимуму в 3527,5 долара за унцію, і аналітики прогнозують подальший рух у діапазоні 3600−3900 доларів, із потенціалом перевищення позначки 4000 доларів у 2026 році, якщо геополітична й економічна невизначеність збережеться.

Про це пише Reuters

Падіння долара стимулює попит

Від початку року долар США втратив близько 11%. Ослаблення американської валюти робить золото доступнішим для інвесторів з інших країн, що підживлює його попит.

«Сприятливим для золота є ведмежий прогноз щодо долара, що підкріплюється очікуваннями скорочень ФРС, дистанціюванням інвесторів від активів США та економічною невизначеністю, пов’язаною з тарифами», — зазначив Рікардо Євангеліста, старший аналітик ActivTrades.

Політичні ризики у США

Риторика Дональда Трампа на адресу голови ФРС Джерома Павелла та спроби усунути губернатора Лізу Кук посилили занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи. Це додатково стимулювало купівлю золота як активу «тихої гавані».

«Найбільш оптимістичним підступним сигналом є… потенційне втручання у роботу ФРС та побоювання щодо статусу долара як безпечної гавані», — пояснив Карстен Менке, аналітик Julius Baer.

Попит центральних банків і фондів

Серед інших чинників зростання — активні закупівлі золота центральними банками. Зокрема, Народний банк Китаю вже дев’ятий місяць поспіль збільшує свої резерви.

За даними Всесвітньої золотої ради, центробанки планують у найближчі п’ять років підвищувати частку золота у своїх резервах, одночасно скорочуючи доларові активи.

«Поєднання зростання ціни на золото та накопичення центральним банком означає, що частка золота в резервах деяких центральних банків різко зросла», — зазначив Міхаель Хсуе, аналітик Deutsche Bank.

Водночас золоті ETF демонструють значний приплив коштів.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі фізично забезпечений золотий фонд, повідомив про зростання своїх запасів до 977,68 тонн, що на 12% більше від початку року та є найвищим рівнем з серпня 2022-го.

Як купувати банківські метали — розповіли у статті за посиланням. Українці також проявляють все більший інтерес до вкладень у банківські дорогоцінні метали — золото, срібло, платину, паладій. Ціни на них зростають не лише у гривневому, а й у доларовому еквіваленті.

