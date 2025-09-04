0 800 307 555
США ввели санкції проти чергової мережі, що допомагала Ірану збувати нафту

Світ
26
Міністерство фінансів США ввело санкції за постачання іранської нафти проти мережі компаній і суден, якими керує бізнесмен Валід аль-Самарраї. Він має громадянство Іраку та Сент-Кіттс і Невіс і працює в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Там заявили, що компанії бізнесмена змішували іранську нафту з іракською та продавали її як іракську, щоб приховати справжнє походження. За оцінками, ця схема приносила Ірану та його партнерам близько $300 мільйонів на рік.
Аль-Самарраї використовував дві компанії в ОАЕ — Babylon Navigation DMCC і Galaxy Oil FZ LLC. Перша з названих компаній займалася логістикою та судноплавством, а друга — продавала нафту на світовому ринку.
Для перевезень бізнесмен застосовував щонайменше дев’ять суден під прапором Ліберії, зокрема ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO і PAOLA. Частина з них перевантажувала нафту в Перській затоці й іракських портах.
Щоб приховати діяльність, судна вдавалися до різних методів: перевантажень «судно в судно» з іранськими танкерами, підробки сигналівавтоматичної ідентифікаційної системи, яка передає інформацію про місцеперебування судна тощо.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що санкції мають на меті перекрити доходи Ірану від нафти та зменшити його вплив в Іраку.
Тепер усі активи аль-Самарраї та його компаній у США або під контролем американців, або заморожені. Громадянам США заборонено вести з ними будь-які справи.
