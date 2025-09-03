Фінляндія має намір створити найбільшу армію в Євросоюзі — Finance.ua

Фінляндія має намір створити найбільшу армію в Євросоюзі Сьогодні 07:10 — Світ

Фінляндія має намір створити найбільшу армію в Євросоюзі

Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, котрий має на меті збільшити військовий резерв на 125 тисяч осіб. Відтак, до 2031 року чисельність фінської армії у воєнний час перевищить один мільйон осіб, що зробить її найбільшою в Євросоюзі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Законопроєкт передбачає підвищення граничного віку перебування в запасі з нинішніх 60 до 65 років для всіх військовозобов’язаних, народжених з 1966 року. Для офіцерів у званні полковника або капітана першого рангу й вище верхня межа не встановлюється: вони залишатимуться в резерві, доки зберігатимуть придатність до служби.

Строк перебування в резерві для рядового та сержантського складу збільшується на 15 років, для офіцерів та унтерофіцерів — на 5 років. Водночас на збори викликатимуть лише тих резервістів, які мають призначення на воєнний час. Для добровільної участі в національній обороні вікових обмежень не буде.

Зростання військових резервів після початку війни проти України фіксується по всій Європі. До 2035 року Франція планує більш ніж удвічі збільшити їхню чисельність — до 105 тисяч осіб.

