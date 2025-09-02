Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків — Finance.ua

Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків Сьогодні 06:19 — Світ

В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, які раніше залучали мільярди доларів для російських банків і державних корпорацій.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, підставою стало те, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну місцеві управлінці масово вийшли з рад директорів, у результаті чого компанії залишилися без керівництва.

Ідеться, зокрема, про такі закриті структури:

VTB Eurasia, яка розмістила облігації на 2,25 млрд доларів для російського державного банку ВТБ;

Transregional Capital, яка кредитувала приватний російський банк Транскапіталбанк, внесений до санкційного списку OFAC;

Sovcom Capital — емітент облігацій російського Совкомбанку на 600 млн доларів;

OIM ABS — дочірня структура російської електронної платіжної системи Qiwi Bank.

Закриття торкнулося також інфраструктурних гігантів, зокрема компанії RZD Capital, створеної для фінансування акціонерного товариства «Російські залізниці» («РЖД»), яка розмістила папери на 6,7 млрд доларів.

Без ірландської «дочки» залишився також російський державний інвестиційний банк «ВЕБ»: його VEB Finance залучила 30 млрд доларів через облігації.

