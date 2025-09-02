Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків

Світ
19
Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків
Ірландія закрила низку компаній, які залучали мільярди для російських банків
В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, які раніше залучали мільярди доларів для російських банків і державних корпорацій.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Як зазначається, підставою стало те, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну місцеві управлінці масово вийшли з рад директорів, у результаті чого компанії залишилися без керівництва.
Читайте також
Ідеться, зокрема, про такі закриті структури:
  • VTB Eurasia, яка розмістила облігації на 2,25 млрд доларів для російського державного банку ВТБ;
  • Transregional Capital, яка кредитувала приватний російський банк Транскапіталбанк, внесений до санкційного списку OFAC;
  • Sovcom Capital — емітент облігацій російського Совкомбанку на 600 млн доларів;
  • OIM ABS — дочірня структура російської електронної платіжної системи Qiwi Bank.
Закриття торкнулося також інфраструктурних гігантів, зокрема компанії RZD Capital, створеної для фінансування акціонерного товариства «Російські залізниці» («РЖД»), яка розмістила папери на 6,7 млрд доларів.
Без ірландської «дочки» залишився також російський державний інвестиційний банк «ВЕБ»: його VEB Finance залучила 30 млрд доларів через облігації.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems