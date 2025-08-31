Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку: чому зростає популярність пакетних турів — Finance.ua
Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку: чому зростає популярність пакетних турів

Світ
У світі несподівано зріс попит на пакетні тури, які ще десять років тому вважалися застарілим форматом. Нестабільність, загрози війн, лісові пожежі та масові страйки спонукають туристів шукати більш надійний захист від ризиків.
Про повідомляє Financial Times з посиланням на дані Barclays.
Згідно з дослідженням, витрати британських мандрівників через турагентства стабільно зростають з 2021 року.
Зокрема, у травні обсяги бронювань через турагентства збільшились на 11%, тоді як бронювання авіаквитків — лише на 3,5%.

Чому туристи обирають старі-нові пакети

Головна причина — почуття безпеки та гарантії. У світі, де все частіше трапляються природні катастрофи (лісові пожежі в Греції та Туреччині), страйки персоналу авіакомпаній та геополітичні конфлікти, пакетні тури пропонують захист.

Вони підпадають під дію Директиви ЄС про пакетні тури, яка дозволяє туристам скасувати поїздку за певних обставин і гарантує повернення коштів у разі неплатоспроможності туроператора.
Це особливо актуально для тих, хто вже стикався з незручностями, викликаними скасуванням рейсів та зміною планів.
Попри те, що пакетні тури, які стали популярними у 1960-х роках, здавалися приреченими на зникнення після появи інтернету, сьогодні вони переживають відродження.
Туроператори адаптуються до вимог часу:
  • Гнучкість. Нові компанії пропонують «динамічні пакети», де клієнти можуть самі комбінувати рейси та готелі, зберігаючи при цьому гарантії пакетного туру.
  • Доступність. Туроператори залучають молодих мандрівників, які раніше були прихильниками самостійних подорожей, пропонуючи доступні ціни та сучасні напрямки.
За даними консалтингової компанії OC&C, ринок пакетних турів у Великій Британії, Ірландії та Німеччині до 2028 року зросте до 67 млрд фунтів стерлінгів (близько $90 млрд).
Це підтверджує, що оновлений формат пакетних турів успішно адаптувався до сучасних реалій і продовжує процвітати.
За матеріалами:
Главком
