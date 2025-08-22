Київ отримав рекордний туристичний збір — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ отримав рекордний туристичний збір

Казна та Політика
26
Київ отримав рекордний туристичний збір
Київ отримав рекордний туристичний збір
У першій половині 2025 року Київ отримав рекордні 34,8 млн грн туристичного збору. Це майже на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,6 млн грн).
Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
«2024−2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва», — сказано в повідомленні.
За минулі роки доходи столиці від туристичного збору склали:
  • у 2024 році — 50,83 млн грн;
  • у 2022 році — 38,8 млн грн;
  • у 2023 — 38,5 млн грн.

✈️ Страхування для виїзду за кордон

«Сьогодні туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження, які спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану. Такі зрушення стали можливими, зокрема, завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади», — зазначає відомство.
Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків. США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році. Китай посів друге місце з туристичним внеском у $1,3 трлн, адже у країні розвивають як внутрішній, так і міжнародний туризм. Про ТОП-10 країн за розміром їхньої туристичної економіки розповіли у Всесвітній раді з подорожей і туризму (WTTC).
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems