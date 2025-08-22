Київ отримав рекордний туристичний збір — Finance.ua

Київ отримав рекордний туристичний збір Сьогодні 19:36 — Казна та Політика

Київ отримав рекордний туристичний збір

У першій половині 2025 року Київ отримав рекордні 34,8 млн грн туристичного збору. Це майже на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,6 млн грн).

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«2024−2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва», — сказано в повідомленні.

За минулі роки доходи столиці від туристичного збору склали:

у 2024 році — 50,83 млн грн;

у 2022 році — 38,8 млн грн;

у 2023 — 38,5 млн грн.

«Сьогодні туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження, які спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану. Такі зрушення стали можливими, зокрема, завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади», — зазначає відомство.

Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків. США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році. Китай посів друге місце з туристичним внеском у $1,3 трлн, адже у країні розвивають як внутрішній, так і міжнародний туризм. Про ТОП-10 країн за розміром їхньої туристичної економіки розповіли у Всесвітній раді з подорожей і туризму (WTTC).

