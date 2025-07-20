Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка) — Finance.ua

Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка)
Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків.
Про ТОП-10 країн за розміром їхньої туристичної економіки розповідає Visual Capitalist з посиланням на дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC).
Які країни мають найбільші туристичні економіки світу
США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році.
Цьому сприяють розвинений внутрішній туризм, інфраструктура, а також всесвітньо відомі туристичні напрямки — Нью-Йорком (8-ме місце у світі за відвідуваністю), Лас-Вегас та національні парки.
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Китай посів друге місце з туристичним внеском у $1,3 трлн, адже у країні розвивають як внутрішній, так і міжнародний туризм.
За прогнозом WTTC, протягом наступного десятиліття Китай може піднятися на перше місце.
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Серед ключових драйверів — зростання доходів середнього класу, розвиток туризму, послаблення візових обмежень та впровадження повернення податків за покупки.
До десятки лідерів потрапили й п’ять європейських країн: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Іспанія
Усі ці країни мають багату культурну спадщину, а також розвинене залізничне та авіасполучення.
ТОП-10 країн з найбільшими туристичними економіками світу:
- США — $2 360 млрд;
- Китай — $1 300 млрд;
- Німеччина — $487,6 млрд;
- Японія — $297 млрд;
- Велика Британія — $295,2 млрд;
- Франція — $264,7 млрд;
- Мексика — $261,6 млрд;
- Індія — $231,6 млрд;
- Італія — $231,3 млрд;
- Іспанія — $227,9 млрд.
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