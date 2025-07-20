Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка) — Finance.ua

Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка) Сьогодні 18:17 — Світ

Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка)

Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків.

Про ТОП-10 країн за розміром їхньої туристичної економіки розповідає Visual Capitalist з посиланням на дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC).

Які країни мають найбільші туристичні економіки світу

США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році.

Цьому сприяють розвинений внутрішній туризм, інфраструктура, а також всесвітньо відомі туристичні напрямки — Нью-Йорком (8-ме місце у світі за відвідуваністю), Лас-Вегас та національні парки.

Китай посів друге місце з туристичним внеском у $1,3 трлн, адже у країні розвивають як внутрішній, так і міжнародний туризм.

За прогнозом WTTC, протягом наступного десятиліття Китай може піднятися на перше місце.

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Серед ключових драйверів — зростання доходів середнього класу, розвиток туризму, послаблення візових обмежень та впровадження повернення податків за покупки.

До десятки лідерів потрапили й п’ять європейських країн: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Іспанія

Усі ці країни мають багату культурну спадщину, а також розвинене залізничне та авіасполучення.

ТОП-10 країн з найбільшими туристичними економіками світу:

США — $2 360 млрд;

Китай — $1 300 млрд;

Німеччина — $487,6 млрд;

Японія — $297 млрд;

Велика Британія — $295,2 млрд;

Франція — $264,7 млрд;

Мексика — $261,6 млрд;

Індія — $231,6 млрд;

Італія — $231,3 млрд;

Іспанія — $227,9 млрд.

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