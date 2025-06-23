ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів — Finance.ua

ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів Сьогодні 18:13 — Світ

ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів

Є сім міст Італії, де туристичні податки найвищі в країні.

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Рим

В італійській столиці з туристів стягується податок за кожну ніч, проведену в готелі, й залежить він від його класу: 10 євро — для п’ятизіркових готелів, 7,5 євро — для чотиризіркових готелів, 6 євро — для тризіркових готелів і приватних апартаментів.

Парі туристів доведеться заплатити додатково 75 євро за п’ять ночей у готелі категорії чотири зірки.

Венеція

Крім того, що це мальовниче місто бере плату від 5 до 10 євро за вхід у певні дні року, там ще й діє податок за проживання — від 1 до 5 євро за ніч, залежно від категорії об’єкта розміщення.

Флоренція

У цьому місті туристи мають платити додатковий податок, якщо вони ночують у готелях від 1 до 7 ночей: 8 євро — для п’ятизіркових готелів, 7 євро — для чотиризіркових готелів, 5,5 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Мілан

У цьому північному італійському місті нічні тарифи діють до двох тижнів: 5 євро — для п’ятизіркових і чотиризіркових готелів, 4 євро — для тризіркових готелів, 4 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Болонья

Кулінарна столиця Італії тимчасово підвищила свої тарифи на 2025 рік, використовуючи систему, засновану на ціні вашого номера на людину. Для більшості типових перебувань у готелі (в діапазоні від 31 до 121 євро за ніч) потрібно заплатити від 5,80 до 6,50 євро на людину за ніч.

Неаполь

Зупиняючись протягом двох тижнів на батьківщині піци, слід бути готовим додатково заплатити за кожну ніч по: 6 євро — для п’ятизіркових готелів, 5,5 євро — для чотиризіркових готелів, 4,5 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Узбережжя Амальфі

Правила в цьому популярному туристичному регіоні змінюються від міста до міста, але в середньому це від 3 до 5 євро за ніч з кожного туриста.

Нагадаємо, в Італії проживає близько 180 тис. українських біженців, більшість з яких оселилася в північних регіонах країни, де легше знайти роботу та отримати підтримку.

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