ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів — Finance.ua

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ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів

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ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів
ТОП-7 міст Італії з найвищими податками для туристів
Є сім міст Італії, де туристичні податки найвищі в країні.
Про це пише Travel Off Path.
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Рим

В італійській столиці з туристів стягується податок за кожну ніч, проведену в готелі, й залежить він від його класу: 10 євро — для п’ятизіркових готелів, 7,5 євро — для чотиризіркових готелів, 6 євро — для тризіркових готелів і приватних апартаментів.
Парі туристів доведеться заплатити додатково 75 євро за п’ять ночей у готелі категорії чотири зірки.

Венеція

Крім того, що це мальовниче місто бере плату від 5 до 10 євро за вхід у певні дні року, там ще й діє податок за проживання — від 1 до 5 євро за ніч, залежно від категорії об’єкта розміщення.
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Флоренція

У цьому місті туристи мають платити додатковий податок, якщо вони ночують у готелях від 1 до 7 ночей: 8 євро — для п’ятизіркових готелів, 7 євро — для чотиризіркових готелів, 5,5 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Мілан

У цьому північному італійському місті нічні тарифи діють до двох тижнів: 5 євро — для п’ятизіркових і чотиризіркових готелів, 4 євро — для тризіркових готелів, 4 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Болонья

Кулінарна столиця Італії тимчасово підвищила свої тарифи на 2025 рік, використовуючи систему, засновану на ціні вашого номера на людину. Для більшості типових перебувань у готелі (в діапазоні від 31 до 121 євро за ніч) потрібно заплатити від 5,80 до 6,50 євро на людину за ніч.
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Неаполь

Зупиняючись протягом двох тижнів на батьківщині піци, слід бути готовим додатково заплатити за кожну ніч по: 6 євро — для п’ятизіркових готелів, 5,5 євро — для чотиризіркових готелів, 4,5 євро — для всіх інших варіантів розміщення.

Узбережжя Амальфі

Правила в цьому популярному туристичному регіоні змінюються від міста до міста, але в середньому це від 3 до 5 євро за ніч з кожного туриста.
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Нагадаємо, в Італії проживає близько 180 тис. українських біженців, більшість з яких оселилася в північних регіонах країни, де легше знайти роботу та отримати підтримку.
Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи безкоштовно
За матеріалами:
Finance.ua
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