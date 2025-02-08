Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри) — Finance.ua

Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри) Сьогодні 17:30 — Світ

Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри)

В Італії проживає близько 180 тис. українських біженців, більшість з яких оселилася в північних регіонах країни, де легше знайти роботу та отримати підтримку.

Це країна — батьківщина Відродження, багата на мистецтво, архітектуру та кулінарні шедеври. Міста, як-от Рим, Венеція, Флоренція, є символами європейської культури.

Що можна відвідати в цій країні безкоштовно читайте у нашій статті: Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи безкоштовно

Музеї та архітектура

Колізей, Рим. Безкоштовний вхід у першу неділю місяця. Звичайний вхід — близько 16 євро (640 грн).

Флорентійські музеї. Доступні для безкоштовного входу у певні дні для місцевих жителів і студентів.

Міста, як-от Рим, Венеція, Флоренція, є символами європейської культури.

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Театри та кіно просто неба

Аматорські спектаклі у Флоренції. Проводяться у парках і на площах міста.

Кінотеатри просто неба у Римі. Вхід на деякі покази — безкоштовний.

Кафе та бари

Дегустації у винних барах. Дегустація вин часто безкоштовна за умови покупки пляшки (від 5−7 євро або 200−280 грн).

Піцерії з дешевими порціями. Порція піци зазвичай коштує від 2 євро (80 грн).

Природні маршрути

Прогулянки узбережжям Амальфі. Панорамні види та зупинки у старих рибацьких селах — абсолютно безкоштовно.

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Нагадаємо, після пандемії COVID-19 Італія була замінена Іспанією як найкращий пункт призначення для заявників на шенгенську візу

Італія була третьою країною серед усіх тих, хто отримав візові заявки, лише у 2019 році було подано понад два мільйони запитів. Однак після пандемії Італія отримала менше заявок, а Іспанія почала отримувати більше заявок. Італія є основним напрямком для громадян Бангладеш, Лівії та Ефіопії, які подають заявки на отримання шенгенської візи.

віз збільшиться на 10 000, досягнувши 165 000. Раніше Італія також оголосила про зростання квот на робочі візи. У 2025 році кількість виданих

2024 року Італія видала 151 000 віз, що вже на 15 000 більше, ніж у 2023 році. Уряд акцентує увагу на збільшенні кількості сезонних робітників: у 2025 році буде видано 93 550 віз, що вище за торішній показник у 89 050 віз.

Ці візи переважно призначені для працівників сільського господарства та сфери гостинності, які традиційно стикаються з дефіцитом кадрів.

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