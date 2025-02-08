Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри) — Finance.ua
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Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри)

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Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри)
Що в Італії можна відвідати безкоштовно (музеї, театри)
В Італії проживає близько 180 тис. українських біженців, більшість з яких оселилася в північних регіонах країни, де легше знайти роботу та отримати підтримку.
Це країна — батьківщина Відродження, багата на мистецтво, архітектуру та кулінарні шедеври. Міста, як-от Рим, Венеція, Флоренція, є символами європейської культури.
Що можна відвідати в цій країні безкоштовно читайте у нашій статті: Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи безкоштовно
Музеї та архітектура
  • Колізей, Рим. Безкоштовний вхід у першу неділю місяця. Звичайний вхід — близько 16 євро (640 грн).
  • Флорентійські музеї. Доступні для безкоштовного входу у певні дні для місцевих жителів і студентів.
Міста, як-от Рим, Венеція, Флоренція, є символами європейської культури.
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Театри та кіно просто неба
  • Аматорські спектаклі у Флоренції. Проводяться у парках і на площах міста.
  • Кінотеатри просто неба у Римі. Вхід на деякі покази — безкоштовний.
Кафе та бари
  • Дегустації у винних барах. Дегустація вин часто безкоштовна за умови покупки пляшки (від 5−7 євро або 200−280 грн).
  • Піцерії з дешевими порціями. Порція піци зазвичай коштує від 2 євро (80 грн).
Природні маршрути
  • Прогулянки узбережжям Амальфі. Панорамні види та зупинки у старих рибацьких селах — абсолютно безкоштовно.

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Нагадаємо, після пандемії COVID-19 Італія була замінена Іспанією як найкращий пункт призначення для заявників на шенгенську візу.
Італія була третьою країною серед усіх тих, хто отримав візові заявки, лише у 2019 році було подано понад два мільйони запитів. Однак після пандемії Італія отримала менше заявок, а Іспанія почала отримувати більше заявок. Італія є основним напрямком для громадян Бангладеш, Лівії та Ефіопії, які подають заявки на отримання шенгенської візи.
Раніше Італія також оголосила про зростання квот на робочі візи. У 2025 році кількість виданих віз збільшиться на 10 000, досягнувши 165 000.
2024 року Італія видала 151 000 віз, що вже на 15 000 більше, ніж у 2023 році. Уряд акцентує увагу на збільшенні кількості сезонних робітників: у 2025 році буде видано 93 550 віз, що вище за торішній показник у 89 050 віз.
Ці візи переважно призначені для працівників сільського господарства та сфери гостинності, які традиційно стикаються з дефіцитом кадрів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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