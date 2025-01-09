Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році — Finance.ua
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Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році

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Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році
Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році
Німеччина та Італія все частіше стикаються із браком робочої сили, тому оголосили про збільшення кількості робочих віз, які будуть видані іноземним працівникам у 2025 році.
Про це повідомляє Schengen News.
Збільшення квот в обох країнах підтверджує критичну потребу Європи у робочій силі. Проблема посилюється демографічним спадом і старінням населення, що робить залучення мігрантів життєво важливим інструментом підтримки економічної стабільності.

Німеччина

Німеччина продовжує активно реалізовувати програму залучення іноземної робочої сили. У 2025 року країна збільшить квоту на робочі візи на 22 422 одиниці, що призведе до загальної кількості близько 200 000 віз для іноземних кваліфікованих робітників.
Ключові зміни:
  • впровадження Карти можливостей, що дозволяє кваліфікованим працівникам розпочати роботу, володіючи лише базовими знаннями німецької мови;
  • подальша цифровізація процесу подання заяв на візу, що скоротить бюрократичні бар’єри.

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«Залучення кваліфікованих робітників має вирішальне значення для майбутньої життєздатності нашої економіки. Зміни показують свою ефективність, дозволяючи фахівцям швидше розпочати роботу», — заявили представники уряду Німеччини.
Наразі в Німеччині є понад 400 000 вакансій для кваліфікованих фахівців, пріоритетними галузями залишаються охорона здоров’я, технології та інженерія.

Італія

Італія також оголосила про зростання квот на робочі візи. У 2025 році кількість виданих віз збільшиться на 10 000, досягнувши 165 000.
2024 року Італія видала 151 000 віз, що вже на 15 000 більше, ніж у 2023 році. Уряд акцентує увагу на збільшенні кількості сезонних робітників: у 2025 році буде видано 93 550 віз, що вище за торішній показник у 89 050 віз. Ці візи переважно призначені для працівників сільського господарства та сфери гостинності, які традиційно стикаються з дефіцитом кадрів.

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Німеччина фокусується на залученні висококваліфікованих фахівців, що відповідає довгостроковим цілям підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. Італія приділяє увагу як висококваліфікованим, так і сезонним працівникам, що відповідає її структурі економіки.
Незважаючи на позитивні зміни, обидві країни стикаються із низкою проблем. Німеччині, наприклад, доведеться конкурувати за таланти з іншими розвиненими країнами, включаючи Канаду та Австралію, які пропонують привабливіші умови для мігрантів. Недостатня інтеграція іноземних працівників та мовні бар’єри також можуть стати перешкодою для досягнення поставленої мети.

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Італія ж може зіткнутися з труднощами у забезпеченні соціального та правового захисту сезонних робітників, які часто працюють у важких умовах. Крім того, низькі зарплати у цих секторах можуть відлякувати потенційних кандидатів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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