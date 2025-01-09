Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році — Finance.ua

Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Німеччина та Італія збільшують квоти на робочі візи у 2025 році

Німеччина та Італія все частіше стикаються із браком робочої сили, тому оголосили про збільшення кількості робочих віз, які будуть видані іноземним працівникам у 2025 році.

Про це повідомляє Schengen News

Збільшення квот в обох країнах підтверджує критичну потребу Європи у робочій силі. Проблема посилюється демографічним спадом і старінням населення, що робить залучення мігрантів життєво важливим інструментом підтримки економічної стабільності.

Німеччина

Німеччина продовжує активно реалізовувати програму залучення іноземної робочої сили. У 2025 року країна збільшить квоту на робочі візи на 22 422 одиниці, що призведе до загальної кількості близько 200 000 віз для іноземних кваліфікованих робітників.

Ключові зміни:

впровадження Карти можливостей, що дозволяє кваліфікованим працівникам розпочати роботу, володіючи лише базовими знаннями німецької мови;

подальша цифровізація процесу подання заяв на візу, що скоротить бюрократичні бар’єри.

«Залучення кваліфікованих робітників має вирішальне значення для майбутньої життєздатності нашої економіки. Зміни показують свою ефективність, дозволяючи фахівцям швидше розпочати роботу», — заявили представники уряду Німеччини.

Наразі в Німеччині є понад 400 000 вакансій для кваліфікованих фахівців, пріоритетними галузями залишаються охорона здоров’я, технології та інженерія.

Італія

Італія також оголосила про зростання квот на робочі візи. У 2025 році кількість виданих віз збільшиться на 10 000, досягнувши 165 000.

2024 року Італія видала 151 000 віз, що вже на 15 000 більше, ніж у 2023 році. Уряд акцентує увагу на збільшенні кількості сезонних робітників: у 2025 році буде видано 93 550 віз, що вище за торішній показник у 89 050 віз. Ці візи переважно призначені для працівників сільського господарства та сфери гостинності, які традиційно стикаються з дефіцитом кадрів.

Німеччина фокусується на залученні висококваліфікованих фахівців, що відповідає довгостроковим цілям підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. Італія приділяє увагу як висококваліфікованим, так і сезонним працівникам, що відповідає її структурі економіки.

Незважаючи на позитивні зміни, обидві країни стикаються із низкою проблем. Німеччині, наприклад, доведеться конкурувати за таланти з іншими розвиненими країнами, включаючи Канаду та Австралію, які пропонують привабливіші умови для мігрантів. Недостатня інтеграція іноземних працівників та мовні бар’єри також можуть стати перешкодою для досягнення поставленої мети.

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Італія ж може зіткнутися з труднощами у забезпеченні соціального та правового захисту сезонних робітників, які часто працюють у важких умовах. Крім того, низькі зарплати у цих секторах можуть відлякувати потенційних кандидатів.

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