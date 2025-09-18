0 800 307 555
В Україні офіційно дозволили контрактну службу з 60 років

Особисті фінанси
42
В Україні офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. До військових частин і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) уже розіслали алгоритм дій для оформлення документів.
Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
«До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена — тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
29 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Що передбачає документ

Відповідно до закону, у період воєнного стану на службу за контрактом можуть прийняти громадян старших за 60 років, якщо вони:
  • визнані придатними військово-лікарською комісією;
  • отримали письмову згоду командира військової частини.
Такі військовослужбовці зможуть займати небойові посади від рядового та сержанта до старшого офіцера.
Умови контракту:
  • тривалість контракту для військових 60+ складає один рік із можливістю продовження;
  • для офіцерів обов’язкове погодження кандидатури Генштабом ЗСУ;
  • передбачено двомісячний випробувальний термін, після якого контракт або підтверджується, або анулюється;
  • у разі скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
