Зеленський підписав закон про військову службу громадян віком 60+ — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про військову службу громадян віком 60+

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про військову службу громадян віком 60+
Зеленський підписав закон про військову службу громадян віком 60+
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Документ передбачає, що підписати контракт можуть громадяни віком від 60 років, якщо вони визнані придатними до служби військово-лікарською комісією.
Офіцери, які досягли 60-річного віку, зможуть підписати контракт лише після погодження їхньої кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Які посади доступні

Громадяни зможуть обіймати небойові посади:
  • у рядовому складі;
  • серед сержантів та старшин;
  • у молодшому або старшому офіцерському складі.
Контракт укладатимуть строком на один рік з можливістю продовження.

Випробувальний термін і дострокове припинення

Для всіх, хто підписує контракт у цьому віці, передбачено двомісячний випробувальний термін. Якщо військовослужбовець не пройде випробування, то контракт анулюється.
У разі скасування чи припинення воєнного стану такі контракти автоматично втрачають чинність.

Довідка Finance.ua:

  • 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України;
  • для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями відновили обов’язкову військову підготовку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Таке рішення має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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