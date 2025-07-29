Для студентів-медиків та фармацевтів повернули обов’язкову військову підготовку: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Для студентів-медиків та фармацевтів повернули обов’язкову військову підготовку: Зеленський підписав закон Сьогодні 16:28

Для студентів-медиків та фармацевтів повернули обов’язкову військову підготовку: Зеленський підписав закон

Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями відновили обов’язкову військову підготовку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Таке рішення має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як раніше заявляв голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький, на сьогодні лише 5% з них проходять таке навчання.

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Законопроєкт передбачає поновлення роботи наявних або створення нових кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти.

Вже з наступного року планується, що кількість студентів, які проходитимуть військову підготовку за цією програмою, сягне близько 4,3 тисячі з подальшим щорічним зростанням.

Що передбачає документ

Військовий вишкіл для студентів-медиків і фармацевтів стане обов’язковим з 2026 року й поширюватиметься як на державні, так і на приватні заклади вищої освіти.

Офіцерську підготовку проходитимуть усі студенти, які придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір.

Нагадаємо, на початку року уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту.

Крім того, з 1 вересня 2025 року в програмі навчання буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов’язковою, а для жінок — добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів. Проте є декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки.

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