Скільки заробили українські геймдев-компанії у 2025 році

У 2025 році сукупний дохід 20 українських компаній, для яких основним видом діяльності є видання комп’ютерних ігор, перевищив 2,6 млрд грн.

Для дослідження обрали компанії, основним видом економічної діяльності яких є видавництво комп’ютерних ігор (КВЕД 58.21). Ключовими критеріями відбору до ТОП-20 стали загальний дохід від реалізації продукту за 2025 рік та відсутність зв’язків із росією та білоруссю.

Водночас цей рейтинг не показує весь український геймдев: частина відомих студій працює через іноземні структури або має інший основний КВЕД, зокрема «Комп'ютерне програмування».

Які геймдев-компанії заробили найбільше

Перше місце рейтингу за виторгом за 2025 рік посіла компанія ТОВ «Гейм Реселлер». За даними YC. Market, за даною юридичною особою не зареєстровано прав на інтелектуальну власність виданих ігор (IP), а також вона не представлена в Steam, App Store чи Google Play. Натомість, компанія має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Друге місце посіла 4A Games, яка є творцем культової серії постапокаліптичних шутерів Metro. У квітні 2026 року вона анонсувала Metro 2039, а у вересні показала новий геймплей і назвала дату виходу — 4 лютого 2027 року.

Третє місце посіла польська компанія Ulysses Graphics (ТОВ «Уліс Графікс Україна»). Студія працювала над 3D-графікою для Borderlands 4 і Hunt: Showdown 1896 і має досвід роботи над серією Call of Duty. Паралельно компанія розвиває власну гоночну гру Project Hover.

ТОП-20 геймдейв-компаній за доходом, Інфографіка: YC.Market

До ТОП-20 не увійшли деякі розробники найвідоміших українських ігор. Це пов’язано з тим, що великі продуктові компанії часто використовують інші КВЕД (наприклад, 62.01 «Комп'ютерне програмування») або оперують через іноземні материнські структури чи міжнародних видавців.

Через це до вибірки не потрапила, зокрема, гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вона вийшла в листопаді 2024 року, а за перші 48 годин було продано понад 1 млн копій. За словами засновника студії Сергія Григоровича, загальний бюджет розробки становив близько $70 млн.

Поза вибіркою також залишилися Frogwares із The Sinking City 2 та Frag Lab із Shatterline.

Географія українського геймдеву

Київ є беззаперечним лідером — тут зареєстровано 26 компаній, що становить 46% від загальної вибірки. Разом із компаніями Київської області (5 компаній) столичний кластер концентрує понад 55% компаній.

Наступними за кількістю компаній є Дніпропетровська (7), Харківська (5) та Львівська (3) області. Ці три регіони спільно зі столичним утворюють ядро ринку, яке акумулює понад 82% вибірки

Географія українського геймдеву, Інфографіка: YC.Market