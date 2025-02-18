Заробітки в Італії: який дохід треба мати, аби залишитися там жити — Finance.ua

Заробітки в Італії: який дохід треба мати, аби залишитися там жити Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Заробітки в Італії: який дохід треба мати, аби залишитися там жити

За даними Numbeo, Італія посідає 40-е місце за рівнем життя населення у світі, випереджаючи Грецію, Туреччину та Грузію. Цей рейтинг враховує основні критерії життя: економічне становище, купівельну спроможність, рівень злочинності, охорону здоров’я та екологічну ситуацію.

Про це пише Ukraine Puls.

Станом на вересень минулого року країна прийняла майже 167 тисяч українців, хоча останнім часом спостерігається невеликий відтік — близько 1310 осіб покинули Італію.

Вартість житла та комунальні послуги

Вартість життя в Італії суттєво відрізняється залежно від регіону. У великих містах, таких як Мілан та Турин, ціни значно вищі порівняно з південними регіонами. Наприклад, у Болоньї можна орендувати житло від 650 євро при середній зарплаті 1640 євро, а у Флоренції оренда починається від 730 євро при середній зарплаті 1590 євро.

Однокімнатна квартира в центрі міста обійдеться в 600−1000 євро на місяць, а в спальному районі — 400−700 євро. Для великої родини трикімнатні апартаменти коштуватимуть 1100−1900 євро в центрі та 700−1200 євро у передмісті.

Комунальні послуги, включаючи електрику, опалення, водопостачання та вивіз сміття витягують з бюджету родини до 240 євро щомісяця.

Транспортні витрати

Користування власним автомобілем в Італії досить дорого — літр бензину коштує близько 1,8 євро, що є однією з найвищих цін у світі. Натомість громадський транспорт значно доступніший: місячний проїзний коштує лише 35 євро, а одна поїздка автобусом — 1,2 євро.

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Таксі також доступне: початкова ціна — 5 євро, кілометр поїздки — близько 1,5 євро.

Харчування та розваги

На харчування середньостатистична родина витрачає приблизно 430 євро на місяць.

Ціни в супермаркетах:

літр молока — 1,5 євро;

кілограм сиру — 13 євро;

яйця (12 шт) — 3.40 євро;

картопля (1 кг) — 1.60 євро;

яблуко (1 кг) — 2 євро;

яловичина (1 кг) -15 євро;

курячі грудки (1 кг) — 11 євро.

Вечеря на двох у ресторані може коштувати від 29 до 51 євро, залежно від кухні та рівня закладу. Швидке харчування доступніше: комбо-меню в McDonald’s коштує близько 10 євро, а чашка капучино — 1,6 євро.

Додаткові витрати

Освіта дітей потребує значних коштів: навчання в міжнародній початковій школі коштує близько 9250 євро на рік, а місяць у приватному садочку — 520 євро. Медичне обслуговування також не дешеве: візит до лікаря обійдеться приблизно в 90 євро.

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Загалом, для комфортного життя в Італії сім’ї потрібно розраховувати на щомісячні витрати від 1061 євро без урахування оренди житла. При цьому варто пам’ятати, що витрати можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону проживання та стилю життя родини.

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