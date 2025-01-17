Особливості ПДР та суми штрафів в Італії — Finance.ua

Особливості ПДР та суми штрафів в Італії Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Особливості ПДР та суми штрафів в Італії

Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення. Окрім того, штрафи в Європі можуть суттєво відрізнятися не тільки за сумами, а й за системою їх накладання. Так, у багатьох країнах є можливість знижки в разі сплати штрафу протягом певного часу.

В Італії, якщо подорожуєте із двома чи більше домашніми улюбленцями, то потрібно купити спеціальну клітку чи сітку, в інакшому випадку — солідний штраф.

Паркуватися можна лише у напрямку руху.

Знак Zona traffico limitato обмежує рух приватного транспорту в історичні центри міст. На табличці зазначені дні та час, коли рух заборонено.

Дозволений вміст алкоголю у крові водія — 0,5 проміле.

Сплатити штраф, розмір якого не перевищує 350 євро, можна на місці правопорушення — за це навіть передбачена знижка.

За порушення ПДР у нічний час, сума штрафу автоматично зростає на 30%.

Розміри штрафів за найпопулярніші порушення

За ігнорування знаку Zona traffico limitato доведеться заплатити 100 євро.

За перевищення швидкості до 10 км/год — від 20 до 75 євро.

За перевищення швидкості від 10 до 40 км/год — до 100 євро.

За перевищення швидкості понад 40 км/год — від 190 до 760 євро.

За обгін під забороненим знаком або на мосту — 75 до 300 євро.

За проїзд зоною обмеженого руху — 100 євро.

За порушення правил паркування — від 19 євро.

За вміст алкоголю у крові водія 0,8 проміле — 2 тис. євро.

За вміст алкоголю у крові водія 1,5 проміле та вище — 6 тис. євро та обов’язкове позбавлення прав.

Нагадаємо, італійські банки пропонують різні види кредитів, серед яких найпопулярніші — іпотечний (mutuo ipotecario) для купівлі нерухомості; споживчий кредит (credito al consumo) на особисті витрати; автокредит (prestito auto). Отримання кредиту в Італії можливе як для резидентів, так і для іноземців, але умови та необхідні документи можуть відрізнятися залежно від статусу позичальника. Більшість банків вимагає наявність дозволу на проживання (permesso di soggiorno) в Італії. Це стосується як довгострокового перебування, так і тимчасового дозволу для роботи або навчання.

Італійська податкова система характеризується прогресивним оподаткуванням доходів, різними ставками для підприємств і соціальними внесками, які забезпечують широкий спектр соціальних послуг. Важливою складовою є регіональні відмінності в податках та пільгах для малих підприємств.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.