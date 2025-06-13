За що можна отримати штраф від 100 євро в Італії — Finance.ua
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За що можна отримати штраф від 100 євро в Італії

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За що можна отримати штраф від 100 євро в Італії
За що можна отримати штраф від 100 євро в Італії
Понад 163 тисячі українців отримали прихисток в Італії, переважно це жінки з дітьми. Також щороку багато туристів відвідує цю країну.
Але в цій країні діє багато обмежень щодо на найпопулярніших серед мандрівників напрямках.
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Що ж заборонено робити в Італії та які штрафи можна отримати — читайте нижче:
Їжа: де можна, а де ні
Не можна їсти, пити чи залишати сміття біля історичних пам’яток, зокрема біля фонтанів, соборів та мостів.
Наприклад у Римі заборонено їсти на сходах Іспанської площі чи біля фонтану Треві. Штраф може становити 100 — 400 євро.
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Купання
Мочити ноги або купатися в історичних фонтанах, зокрема Риму та Флоренції, суворо заборонено. Фотографуйте їх, але не торкайтеся до води, інакше можуть виписати штраф у розмірі 240 — 450 євро.
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Сліди на пам’ятках
В Італії суворо заборонено вирізати ініціали, малювати або іншим чином псувати історичні пам’ятки. За це можуть виписати штраф у розмірі 1000 євро та навіть депортувати, залежно від завданої шкоди.
Рибалка
В Італії категорично не можна ловити рибу в річках або озерах без спеціальної ліцензії. Якщо порушити це правило, можуть виписати штраф до 1 000 євро.
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Нагадаємо, раніше наявність італійського коріння була достатньою для того, щоб людині видали громадянство Італії. Однак нещодавно уряд посилив правила видачі громадянства за походженням.
Тепер тим людям, які мають італійське коріння, стало важче отримати паспорт країни.
Згідно з новими правилами, заявники повинні:
  • мати принаймні одного італійця серед батьків, дідусів або бабусь;
  • продемонструвати знання італійської мови, що раніше було необхідним лише для натуралізації через проживання або шлюб;
  • скласти кваліфікаційний іспит — це державний іспит із 5 частин, який проводиться кілька разів на рік. Або еквівалентний тест вищого рівня для тих, хто не проживає в Італії.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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