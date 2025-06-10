Де в Карпатах заборонено купання, квадроцикли тощо: які штрафи — Finance.ua

Де в Карпатах заборонено купання, квадроцикли тощо: які штрафи Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Де в Карпатах заборонено купання, квадроцикли тощо: які штрафи

У квітні 2025 ркоу було ухвалено новий законопроєкт № 11309, який передбачає нові екологічні обмеження та розміри штрафів за правопорушення на території заповідних зон України. За його прийняття проголосувало 234 нардепи.

Нагадаємо, що не можна робити в Карпатах та які штрафи за це можна отримати.

Багаття

В Карпатах місця, де можна розводити багаття, позначені спеціальними табличками, про оновлення яких дбає лісова охорона щороку.

Штраф

У разі порушення правила на туристів чекатиме штраф до 4 590 грн.

Купання

В багатьох озерах Карпат заборонене купання не тільки через небезпеку для людини, а й задля збереження природного середовища.

Штраф

Сьогодні за такі правопорушення у Карпатах можна отримати штраф у середньому до 2 000 грн, за повторне правопорушення — більше.

Заборона купання:

озеро Синевир;

озеро Несамовите;

озеро Брескул;

усі водойми на території заповідників.

Джипінг, квадроцикли

Нині туроператори катають людей забороненими стежками, або просто посеред лісу, призводячи до знищення рідкісних видів рослин, руйнування домівок тварин та руйнування верхньої поверхні ґрунтів.

Штраф

За такий вид розваг можна отримати до 510 грн та грошову компенсацію в розмірі заподіяної шкоди — може сягати 9 000 грн.

Сміття

Сміття та недопалки призводять до забруднення довкілля, можуть спричинити масштабну пожежу, пластик отруює ґрунт, підземні води і, як наслідок, річки й озера, від яких напряму залежить чистота питної води.

Штраф

Вартість штрафів може складати від 340 грн до 1 700 грн.

Вирубка дерев

В Карпатах часто можна зустріти дрібних правопорушників, які вирубують дерева для розведення багаття та будування наметів тощо.

Штраф

Карається штрафами від 510 до 1020 грн. Щодо вирубування дерев у великому обсязі компаніями-забудовниками, то штрафи можуть сягати 170 000 грн або обмеження волі від 3 до 5 років.

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