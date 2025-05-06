Країна «вічного міста»: скільки коштує жити в Італії — Finance.ua

Країна «вічного міста»: скільки коштує жити в Італії Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Країна «вічного міста»: скільки коштує жити в Італії

Понад 163 тисячі українців отримали прихисток в Італії, переважно це жінки з дітьми. Попри гостинність італійців і величезну підтримку під час повномасштабної війни, життя в цій країні вимагає адаптації, фінансової стабільності та сили.

Житло

Нерухомість у великих містах, таких як Рим, Мілан чи Болонья, є найдорожчою для оренди, тоді як у Турині, Неаполі та містах південних регіонів можна знайти більш бюджетне житло.

Середня мебльована квартира площею 85 кв. м у місті коштуватиме близько 1 900 євро на місяць (88,8 тис. грн) у шикарному районі та 1 200 євро (56 тис. грн) поза межами центру. За квартиру-студію у Римі треба віддати 950 євро (44,3 тис. грн), у Мілані — 1 200 євро (56 тис. грн), а в Турині — 720 євро (33,6 тис. грн).

Читайте також Оренда житла в Іспанії та Італії: які податки доведеться сплатити власнику

Крім орендної плати, варто до вартості житла додати комунальні рахунки за воду, електроенергію, газ тощо. Газ і особливо електрика тут досить дорогі, проте вода коштує менше, ніж у багатьох інших країнах Європи.

Сім’я з двох осіб, яка проживає у квартирі площею 85 кв. м, повинна розраховувати платити близько 200 євро на місяць (9,3 тис. грн) за комунальні послуги, а одна людина, яка проживає в студії, приблизно 130 євро (6 тис. грн).

Харчі

Їжа в Італії дуже високої якості, з легкістю можна добре харчуватись і не доведеться витрачати на це багато грошей. Середній бюджет пари, яка планує готувати вдома, становить до 300 євро (14 тис. грн) на місяць.

Ціни в супермаркетах Італії:

молоко (1 л) — 1,5 євро (70 грн);

вода (1,5 л) — 0,5 євро (23 грн);

білий хліб (0,5 кг) — 2 євро (93 грн);

яйця (12 шт) — 3,5 євро (163,5 грн);

сир (1 кг) — 13,5 євро (631 грн).

Читайте також Італія посилила вимоги для отримання громадянства

Вартість харчування поза домом:

обід на одного в ресторані середньої цінової категорії — близько 15−20 євро (700−934 грн);

вечеря з трьох страв на двох — від 45 до 100 євро (2,1−47 тис. грн).

Транспортні витрати

У містах одна поїздка на громадському транспорті коштує 1−2 євро (46,7−93 грн), залежно від міста, а проїзний квиток на день коштує близько 7−8 євро (327−374 грн). Проїзний на місяць — 50 євро (2,3 тис. грн).

Для життя в маленькому містечку Італії достатньо буде придбати велосипед. Його можна знайти приблизно за 80 євро (3,7 тис. грн).

Бензин, страхування та технічне обслуговування одного автомобіля — 250 євро на місяць (11,7 тис. грн). Ціна 1 л пального коливається від 1,7 до 1,9 євро (79−89 грн).

Медицина

Державна охорона здоров’я в Італії відокремлена від системи соціального забезпечення та фінансується коштом податків. Всі жителі можуть отримати доступ до SSN після реєстрації та мати безкоштовний доступ до базових медичних послуг, такі як відвідування лікаря загальної практики та деяких спеціалістів, невідкладна допомога та стаціонарне лікування, щеплення тощо.

Приватна медична допомога також популярна в Італії. Без страхового покриття можна розраховувати заплатити приблизно 50−120 євро (2,3−5,6 тис. грн) за консультацію лікаря загальної практики.

Догляд за дітьми

Діти у віці від 3 місяців до 3 років можуть відвідувати муніципальні та приватні дитячі садочки, вартість яких залежить від місця розташування, віку дитини, видів послуг, що надаються тощо. Муніципальні центри дешевші, але в них важко потрапити через великий попит.

Діти віком від 3 до 6 років зазвичай відвідують дитячі садки. Державні безкоштовні, але приватні дитячі садки коштують 100−500 євро на місяць (4,7−23,4 тис. грн).

Середня освіта також включає державні та приватні школи. Перші пропонують безкоштовну освіту та відкриті для дітей будь-якої національності, які легально проживають в Італії. Водночас плата в приватній школі може перевищувати 20 тис. євро на рік (934,3 тис. грн) плюс різні адміністративні збори. Безкоштовна вища освіта в Італії відсутня.

Детальніше про вартість життя у країнах ЄС розповідаємо в статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.