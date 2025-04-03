Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26% — Finance.ua

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26% Сьогодні 23:49

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

Країни Європейського союзу (ЄС) — Італія, Греція і Болгарія — у січні 2025 року скоротили імпорт газу з Азербайджану на 26,4% порівняно з показником аналогічного періоду 2024 року — до 29,324 тис. тераджоулів (ТДж).

Згідно з даними статистичного управління Європейського союзу (Євростат), вартість газу, поставленого з Азербайджану в країни ЄС за звітний період, склала понад 365,036 млн євро (зниження на 1,2%).

У січні Італія придбала у Азербайджану 29,177 тис. ТДж природного газу (зниження на 11,7%) на суму 362,991 млн євро (зростання на 15,6%), сумарно Греція і Болгарія — 0,147 тис. ТДж на 2,045 млн євро.

Як повідомлялося, за даними Євростату, 2024 року країни ЄС імпортували з Азербайджану 466,998 тис. ТДж природного газу (зниження на 5,2%) на 4,348 млрд євро (зниження на 29,4%).

Азербайджан має контракти на постачання газу з 10 країнами в Європі: Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією, Словаччиною та Північною Македонією. Зокрема, з трьома країнами (Італія, Греція і Болгарія) підписано довгострокові контракти з фіксованим обсягом поставок, з рештою — контракти без точних обсягів закупівлі.

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