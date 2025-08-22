Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році — Finance.ua

Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році Сьогодні 18:00

Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році

Як пише Reuters , Хорватія у 2025 році зафіксувала рекордну кількість туристів.

Так, міністр туризму Тончі Главіна заявив, що Хорватія зафіксувала 15,5 млн туристів і 79,2 млн ночівель за 2025 рік, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Він назвав 2025 рік «рекордним».

«Включно із 20 серпням цього року, ми маємо рекордний потік туристів і ночівель, а також рекордні витрати і зростання туристичної діяльності», — сказав він.

За словами міністра, витрати туристів у січні-серпні зросли на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Туризм становить 20% економіки Хорватії, і туристичні посадовці працюють над тим, щоб забезпечити туристичний сезон протягом усього року, а не тільки в пікові літні місяці.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Хорватія увійшла в Шенгенську зону. З цього часу на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.

Також з 1 січня 2023 року євро став офіційною валютою в Хорватії.

Тож Хорватія останім часом твердо заявила про себе як про гарний варіант для європейських літніх канікул.

Від узбережжя Далмації до чарівного регіону Істрія, ліве крило Східної Європи всіяне містами ЮНЕСКО, незліченними бухтами та водоспадами. Зазвичай влітку дуже багато туристів в Спліті та Дубровнику, а острів Хвар неминуче стає трендом у списках бажань TikTok.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.