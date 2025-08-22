Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році

93
Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році
Яка країна ЄС зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році
Як пише Reuters, Хорватія у 2025 році зафіксувала рекордну кількість туристів.
Так, міністр туризму Тончі Главіна заявив, що Хорватія зафіксувала 15,5 млн туристів і 79,2 млн ночівель за 2025 рік, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Він назвав 2025 рік «рекордним».
«Включно із 20 серпням цього року, ми маємо рекордний потік туристів і ночівель, а також рекордні витрати і зростання туристичної діяльності», — сказав він.

Страхування для поїздки в Хорватію ✍️

За словами міністра, витрати туристів у січні-серпні зросли на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Туризм становить 20% економіки Хорватії, і туристичні посадовці працюють над тим, щоб забезпечити туристичний сезон протягом усього року, а не тільки в пікові літні місяці.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Хорватія увійшла в Шенгенську зону. З цього часу на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.
Також з 1 січня 2023 року євро став офіційною валютою в Хорватії.
Тож Хорватія останім часом твердо заявила про себе як про гарний варіант для європейських літніх канікул.
Від узбережжя Далмації до чарівного регіону Істрія, ліве крило Східної Європи всіяне містами ЮНЕСКО, незліченними бухтами та водоспадами. Зазвичай влітку дуже багато туристів в Спліті та Дубровнику, а острів Хвар неминуче стає трендом у списках бажань TikTok.

Скільки коштує життя в Хорватії

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems