ТОП-6 менш відомих напрямків Хорватії (фото) — Finance.ua

ТОП-6 менш відомих напрямків Хорватії (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

З 1 січня 2023 року Хорватія увійшла в Шенгенську зону. З цього часу на кордонах між Хорватією та іншими країнами-членами Шенгенської угоди скасовано прикордонні та митні перевірки для людей, які перетинають кордон автомобільним, залізничним або водним транспортом.

Також з 1 січня 2023 року євро стало офіційною валютою в Хорватії.

Тож Хорватія останім часом твердо заявила про себе як про гарний варіант для європейських літніх канікул.

Від узбережжя Далмації до чарівного регіону Істрія, ліве крило Східної Європи всіяне містами ЮНЕСКО, незліченними бухтами та водоспадами.

Про це пише Іndependent

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Зазвичай влітку дуже багато туристів в Спліті та Дубровнику, а острів Хвар неминуче стає трендом у списках бажань TikTok.

Але традиційні міста, тихі острови та затишні міста, сховані між великими туристичними потоками, можуть запропонувати менш затребувані шматочки різноманіття балканської країни.

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Примоштен, Шибеник-Кнін

Найкраще для: любителів кафе

Всього за годину їзди від туристичного центру Спліт Примоштен розливається на пагорбах над вузькою дамбою на узбережжі Далмації. Дзвіниця церкви Святого Георгія 1485 року височіє над вимощеною набережною, усіяною прибережними кафе.

Пансіонат Kamenar, де можна зупинитись, розташований у самому центрі старого міста Прімоштена. Із просторих номерів відкривається вид на жваву головну площу. Окрім зручних ліжок і прилеглого ресторану, де подають страви традиційної далмацької кухні, кам’яні тераси є найкращими місцями для літніх міських концертів.

Вис, Бишево

Найкраще для: любителів історії

Екскурсії тунельними мережами часів холодної війни, включаючи вітер ARK Vela Glava до піку Хум — найвищої точки острова — англійський меморіал Королівським ВПС виходить на білий кам’яний пляж, а печера Тіто колись була схованком від нацистів під час Другої світової війни.

Цікаво, що, продовження фільму ABBA було знято серед виноградників і оливкових гаїв греко-римських міст острова.

Дельта Неретви

Найкраще для: активних пригод

Трохи на північ від Дубровника дельта Неретви, у гирлі річки Неретва, що бере початок у Боснії, впадає в Адріатику. Пляжі, зелені долини та бірюзові мілководдя створені для активних пригод: кайтбордисти мчать уздовж піщаного Опузенського Усце, велосипедисти крутять педалі, а каяки пливуть по каналах за течією до бірюзових озер Бачіна. Тут можна скуштувати місцеві делікатеси — від цитрусових до жаб і вугрів.

Національний парк Бріоні, Фажана

Найкраще для: прогулянок на острови

Цей Адріатичний архіпелаг біля Істрії є домом для 14 островів, вкритих лісом, колись літнього майданчика колишнього президента Югославії Тіто та його голлівудської когорти.

Острови Бріоні, визнані національним парком з 1983 року, гарні для відкриття місць для купання, руїн римських пам’яток і субтропічних садів — на Великому Бріоні є навіть поле для гольфу та сафарі-парк із тваринами.

Шибеник

Найкраще для: відпочинку у місті

Поміняйте Дубровник на північний Шибеник, щоб отримати всі складові хорватського міського відпочинку без натовпу. Розташований на схилі пагорба в Далмації, тут легко загубитися серед вишуканих фасадів, середньовічних вулиць і собору Святого Якова в укріпленому пішохідному старому місті Шибеника, який входить до списку ЮНЕСКО.

Тут також є чотири оборонні кам’яні форти, набережна з традиційними ресторанами та архіпелаг із 249 островів, гідних подорожі на човні.

Растоке, Слунь

Найкраще для любителів водоспадів

Водоспади є родзинкою багатьох маршрутів Хорватії, а водоспади Плітвіцьких озер і річки Мрежниця приваблюють багато відвідувачів у літній сезон. Усередині країни є село Растоке з водоспадами, дерев’яними котеджами та річками для рафтингу.

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