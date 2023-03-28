Хорватія скасовує перевірки документів в аеропортах: нові правила — Finance.ua

Хорватія скасовує перевірки документів в аеропортах: нові правила Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

набули чинності 26 березня. Про це повідомляє Хорватія скасовує перевірки документів в аеропортах для мандрівників з країн Шенгенської зони. Такі нововведенняПро це повідомляє schengenvisainfo.com

З 1 січня 2023 року Хорватія приєдналася до Шенгенської зони. Тоді були скасовані внутрішні сухопутні та морські кордони. Повітряні кордони мали залишатися чинними до 26 березня, щоб узгодити дату їх ліквідації з початком літнього розкладу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА).

Скасування повітряних прикордонних перевірок підтвердив прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович.

«Режим в’їзду до Хорватії в аеропортах тепер буде таким самим, який діє з 1 січня на автомобільних дорогах, залізничних переїздах та в морських портах. Практично всі рейси до Хорватії з країн Шенгену і назад стають внутрішніми рейсами, без будь-якого документального контролю», — зазначив очільник уряду.

Зміни в системі контролю пасажирів відбудуться у 7 міжнародних аеропортах Хорватії, які мають статус міжнародних: Загребі, Спліті, Дубровнику, Рієці, Пулі, Задарі та Осієку.

Найбільший аеропорт країни у Загребі обслуговуватиме 70% пасажирів Шенгенської зони. Він почав готуватися до нового режиму роботи ще у грудні минулого року.

«Ми очікуємо більш швидке та зручне проходження пасажирів при вильотах та прильотах», — заявив представник аеропорту Загреба.

У терміналах замінили покажчики на пасажирських терміналах — наприклад, номери виходу для міжнародних терміналів, які тепер вважаються внутрішніми.

Від мосту номер 5 збудували скляний коридор, який приведе пасажирів на перший поверх, де зараз розміщені смуги видачі багажу та вихід із терміналу.

Що це значить

Нові зміни означають, що після того, як мандрівники пройдуть реєстрацію або онлайн-реєстрацію та здадуть свій багаж, вони пройдуть перевірку безпеки, а потім одразу вирушать до терміналу для свого рейсу.

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