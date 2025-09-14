Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС Сьогодні 16:05 — Світ

Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС

За перші 6 місяців роки громадяни України подали майже 16 тисяч заяв на отримання притулку в країнах ЄС. Це на 29% більше, ніж торік.

Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Чому зросла кількість заяв на отримання притулку від українців

Як зазначає інформаційна агенція dpa, причиною є прагнення отримати право на довготривале перебування у країні ЄС.

Наразі ж українці, які перебувають в Євросоюзі, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.

За опублікованими даними, останнім часом чимало українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.

Загалом у країнах Євросоюзу за перше півріччя зафіксовано 399 тисяч заяв, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, на дві третини зменшилася кількість заяв від сирійців — 25 тисяч.

Лідерами за кількістю звернень є венесуельці (49 тисяч) та афганці (42 тисячі).

ТОП-5 країн, які отримали найбільше заяв:

Франція — 78 тис.;

Іспанія — 77 тис.;

Німеччина — 70 тис.;

Італія — 64 тис.;

Греція — 27 тис.

Нагадаємо, як заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами.

Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

