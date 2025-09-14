Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС
За перші 6 місяців роки громадяни України подали майже 16 тисяч заяв на отримання притулку в країнах ЄС. Це на 29% більше, ніж торік.
Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).
Чому зросла кількість заяв на отримання притулку від українців
Як зазначає інформаційна агенція dpa, причиною є прагнення отримати право на довготривале перебування у країні ЄС.
Наразі ж українці, які перебувають в Євросоюзі, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.
За опублікованими даними, останнім часом чимало українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.
Загалом у країнах Євросоюзу за перше півріччя зафіксовано 399 тисяч заяв, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, на дві третини зменшилася кількість заяв від сирійців — 25 тисяч.
Лідерами за кількістю звернень є венесуельці (49 тисяч) та афганці (42 тисячі).
ТОП-5 країн, які отримали найбільше заяв:
- Франція — 78 тис.;
- Іспанія — 77 тис.;
- Німеччина — 70 тис.;
- Італія — 64 тис.;
- Греція — 27 тис.
Нагадаємо, як заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами.
Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Поділитися новиною
Також за темою
Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Чому Італія стала найпривабливішою країною ЄС для багатіїв
Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист
За що можуть оштрафувати в Італії до 7 000 євро
Рейтинг найбільш доступних країн для експатів у 2025 році