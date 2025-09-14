0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС

Світ
43
Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС
Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС
За перші 6 місяців роки громадяни України подали майже 16 тисяч заяв на отримання притулку в країнах ЄС. Це на 29% більше, ніж торік.
Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Чому зросла кількість заяв на отримання притулку від українців

Як зазначає інформаційна агенція dpa, причиною є прагнення отримати право на довготривале перебування у країні ЄС.
Читайте також
Наразі ж українці, які перебувають в Євросоюзі, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.
За опублікованими даними, останнім часом чимало українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.
Українці частіше подають заяви на отримання притулку в ЄС
Загалом у країнах Євросоюзу за перше півріччя зафіксовано 399 тисяч заяв, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читайте також
Зокрема, на дві третини зменшилася кількість заяв від сирійців — 25 тисяч.
Лідерами за кількістю звернень є венесуельці (49 тисяч) та афганці (42 тисячі).
ТОП-5 країн, які отримали найбільше заяв:
  • Франція — 78 тис.;
  • Іспанія — 77 тис.;
  • Німеччина — 70 тис.;
  • Італія — 64 тис.;
  • Греція — 27 тис.
Нагадаємо, як заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами.
Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems